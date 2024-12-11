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Haberler Fenerbahçe Talisca Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Talisca Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Anderson Talisca ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı yıldızın menajeri Carlos Leite, oyuncusunun sarı-lacivertli takıma transferiyle ilgili konuştu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 09:22
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Talisca Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Talisca Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Sezonun ikinci yarısı için kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin öncelikli hedefi Anderson Talisca...

Talisca Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Yönetim, ülkemizde bir dönem Beşiktaş forması da giyen ve kariyerini Al-Nassr'da sürdüren Brezilyalı yıldızı renklerine bağlamak için düğmeye bastı.

Talisca Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi

İtalyan gazeteci Rudy Galetti de Fenerbahçe'nin Talisca için Al-Nassr'a resmi teklif yaptığını duyurdu.

Talisca Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Sarı-lacivertli yönetim de Talisca ile ilgilendiklerini doğrularken, yıldız futbolcuyla ilgili beklenen açıklama geldi.

Talisca Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Anderson Talisca'nın menajeri Carlos Leite, oyuncusunun Fenerbahçe'ye transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Talisca Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Suudi Arabistan basınına konuşan Leite, Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcuyla ilgisini doğrulayarak sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde Talisca'yı transfer etmek istediğini söyledi.

Talisca Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Anderson Talisca bu sezon Al-Nassr formasıyla 19 maça çıktı.

Talisca Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Brezilyalı futbolcu, 8 gollük bir performans sergiledi.

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