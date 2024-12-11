Talisca Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Anderson Talisca ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı yıldızın menajeri Carlos Leite, oyuncusunun sarı-lacivertli takıma transferiyle ilgili konuştu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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İtalyan gazeteci Rudy Galetti de Fenerbahçe'nin Talisca için Al-Nassr'a resmi teklif yaptığını duyurdu.
Sarı-lacivertli yönetim de Talisca ile ilgilendiklerini doğrularken, yıldız futbolcuyla ilgili beklenen açıklama geldi.
Anderson Talisca'nın menajeri Carlos Leite, oyuncusunun Fenerbahçe'ye transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Suudi Arabistan basınına konuşan Leite, Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcuyla ilgisini doğrulayarak sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde Talisca'yı transfer etmek istediğini söyledi.
Anderson Talisca bu sezon Al-Nassr formasıyla 19 maça çıktı.
Brezilyalı futbolcu, 8 gollük bir performans sergiledi.
Talisca'nın Suudi Arabistan ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 13 milyon Euro.
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