Talisca Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Menajerinden açıklama geldi

Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Yönetim, ülkemizde bir dönem Beşiktaş forması da giyen ve kariyerini Al-Nassr'da sürdüren Brezilyalı yıldızı renklerine bağlamak için düğmeye bastı.