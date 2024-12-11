Jose Mourinho'dan taraftarların tepkisi için açıklama!

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, önemli açıklamalara yer verdi.

İŞTE JOSE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI

"Bence bu akşam maçı izleyen herkes ne olduğunu biliyor. Maça çok iyi başladık. Manchester United maçına benzer bir oyun vardı. Çok iyi başlangıç yaptık. Rakibimiz zorluklar yaşadı. Daha sonra biz, burayı tekrarlıyorum, biz hata yaptık. Durum değişti. Ondan sonra ilk yarıda iyi oynamaya devam ettik. İlk yarıdaki 1-0'lık sonuç hak edilmemiş bir skordu. Bir anda bir şutla 2-0 oldu. İlk yarıda daha iyi olan bizdik. 2-0'dan sonra işler zorlaştı. Değişiklikler yaptık. Ama ondan sonra 10 kişi kaldıktan sonra maç bitti bizim için."

TARAFTARLARIN TEPKİSİ HAKKINDA

"Taraftarların tepkisi hakkında yorum yapamam. Onlar bu kulübün temeli. Ben bu kulübe hizmet eden birisiyim. Asla taraftarı eleştiremem. Bu hatayı biz yaptık."

"TARAFTARLARIN TEPKİLERİ OYUNU ETKİLEMEDİ"

Tribünlerin Samet'e olan tepkisi oyununuz üzerinde olumsuz bir etki yarattı mı?

Jose Mourinho: "Öyle olduğunu düşünmüyorum çünkü Samet, o hatayı yaptı ve ilk yarıda güçlü bir tepki vardı. Takım ilk yarıda iyi oyun sergiledi. Samet de hatadan sonra iyi bir oyun sergiledi. İlk yarı, iki yarıya bakınca daha iyi olan yarıydı. 1-0 zaten adil bir sonuç değildi. 2-0, göğsümüze bir bıçak darbesi gibi oldu. Bu tepkiler üzücü ama ben taraftarın tepkisini eleştirmem. Onlar her şeyin temeli. Onlardan gelecek tepkiyi eleştirmem sadece maçtan sonra da söylediğim gibi hatayı Samet yapmadı, biz hata yaptık."

"BİZ TARAFTARLARDAN DAHA ÜZGÜNÜZ"

"Taraftarlar üzgünler ama bizden daha üzgün değiller. Taraftarlar duygusal olabilir ama bizler profesyoneliz. Üzgün olabiliriz ama sakin kalmalıyız."