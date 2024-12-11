FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci'den taraftara çağrı!

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildi.

Mücadelenin ardından konuşan İrfan Can Kahveci taraftara çağrıda bulundu.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN SÖZLERİ

İrfan Can Kahveci: "İki maçtır mağlup olduğumuz için çok üzgünüz. Taraftarımızın bazı tepkileri oldu. Uzun yıllardır burada olduğum için bunları biliyorum ama hep birlikte olmalıyız. Geçen sene de böyle bir konuşmam olmuştu. Tabii ki tepki oluyor, haklarıdır. Bundan sonra birlikte olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.