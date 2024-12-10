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Haberler Fenerbahçe Talisca transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe'nin teklifini duyurdu...

Talisca transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe'nin teklifini duyurdu...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | TeamTalk muhabiri Rudy Galetti, Fenerbahçe'nin Talisca için Al Nassr'a resmi teklifte bulunduğunu duyurdu. Galetti ayrıca, Suudi Arabistan ekibinin Talisca'nın fiyatını düşürme konusunda durum değerlendirmesi yaptığını da yazdı. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 18:36
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Talisca transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe'nin teklifini duyurdu...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş derbisinden 1-0 mağlup ayrılan Fenerbahçe'de yönetim Talisca transferi için gaza basma kararı aldı.

Talisca transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe'nin teklifini duyurdu...

FENERBAHÇE RESMİ TEKLİFİNİ İLETTİ

TeamTalk muhabiri Rudy Galetti'nin aktardığı habere göre Fenerbahçe, Talisca için Al Nassr'a resmi teklifini iletti.

Talisca transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe'nin teklifini duyurdu...

Sarı-lacivertlilerin Al Nassr ile yaptığı önceki görüşmelerde Suudi Arabistan ekibinin yüksek bonservis talebi nedeniyle görüşmeler çıkmaza girmişti.

Talisca transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe'nin teklifini duyurdu...

AL NASSR DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPACAK

Fakat Galetti haberinde, Suudi Arabistan ekibinin Talisca'nın bonservis bedelini düşürme konusunda bir durum değerlendirmesi yapacağını ve Brezilyalı yıldız için talep ettikleri fiyatı yeniden gözden geçireceğini açıkladı.

Talisca transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe'nin teklifini duyurdu...

Anderson Talisca, bu sezon Al Nassr formasıyla çıktığı 19 resmi müsabakada 8 gol katkısında bulundu.

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