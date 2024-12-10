Talisca transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe'nin teklifini duyurdu...

AL NASSR DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPACAK Fakat Galetti haberinde, Suudi Arabistan ekibinin Talisca'nın bonservis bedelini düşürme konusunda bir durum değerlendirmesi yapacağını ve Brezilyalı yıldız için talep ettikleri fiyatı yeniden gözden geçireceğini açıkladı.