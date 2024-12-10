Talisca transferinde sıcak gelişme! Fenerbahçe'nin teklifini duyurdu...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | TeamTalk muhabiri Rudy Galetti, Fenerbahçe'nin Talisca için Al Nassr'a resmi teklifte bulunduğunu duyurdu. Galetti ayrıca, Suudi Arabistan ekibinin Talisca'nın fiyatını düşürme konusunda durum değerlendirmesi yaptığını da yazdı. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
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AL NASSR DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPACAK
Fakat Galetti haberinde, Suudi Arabistan ekibinin Talisca'nın bonservis bedelini düşürme konusunda bir durum değerlendirmesi yapacağını ve Brezilyalı yıldız için talep ettikleri fiyatı yeniden gözden geçireceğini açıkladı.
Anderson Talisca, bu sezon Al Nassr formasıyla çıktığı 19 resmi müsabakada 8 gol katkısında bulundu.
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