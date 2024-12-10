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Haberler Fenerbahçe Mourinho ile ilgili şok iddia! Fenerbahçe Athletic Bilbao'yu yenemezse...

Mourinho ile ilgili şok iddia! Fenerbahçe Athletic Bilbao'yu yenemezse...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide Beşiktaş'a 1-0 mağlup olarak zirve yolunda ağır yara alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, eleştiri oklarının hedefinde yer aldı. İspanyol basını, tecrübeli teknik adamla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 14:19
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MERT KILIÇ
Mourinho ile ilgili şok iddia! Fenerbahçe Athletic Bilbao'yu yenemezse...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftası dev bir derbiye sahne oldu.

Mourinho ile ilgili şok iddia! Fenerbahçe Athletic Bilbao'yu yenemezse...

İki ezeli rakip Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Mourinho ile ilgili şok iddia! Fenerbahçe Athletic Bilbao'yu yenemezse...

Siyah-beyazlılar rakibini 73. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain'in attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Mourinho ile ilgili şok iddia! Fenerbahçe Athletic Bilbao'yu yenemezse...

Beşiktaş yenilgisiyle şampiyonluk yolunda ağır yara alan Fenerbahçe'de eleştiri okları Jose Mourinho'ya çevrildi.

Mourinho ile ilgili şok iddia! Fenerbahçe Athletic Bilbao'yu yenemezse...

Sezon başından bu yana oynattığı futbol sebebiyle eleştirilen Portekizli çalıştırıcı, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası da tepkilerin hedefi oldu.

Mourinho ile ilgili şok iddia! Fenerbahçe Athletic Bilbao'yu yenemezse...

Çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Athletic Bilbao ile kritik bir mücadeleye çıkacak olan 61 yaşındaki teknik adamla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Mourinho ile ilgili şok iddia! Fenerbahçe Athletic Bilbao'yu yenemezse...

BILBAO'YU YENEMEZSE GELECEĞİ TEHLİKEDE

AS kaynaklı haberde, Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao maçından galibiyet alamaması halinde Jose Mourinho'nun takımdaki geleceğinin belli olacağını belirtildi.

Mourinho ile ilgili şok iddia! Fenerbahçe Athletic Bilbao'yu yenemezse...

Haberde sarı-lacivertlilerin Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştüğüne ve Türkiye Kupası'na katılmayacağına vurgu yapılarak, Athletic Bilbao maçından galibiyet çıkarılamazsa deneyimli çalıştırıcıyla yola devam etme konusunda şüphe oluşabileceği aktarıldı.

Mourinho ile ilgili şok iddia! Fenerbahçe Athletic Bilbao'yu yenemezse...

Jose Mourinho bu sezon Fenerbahçe'nin başında 23 maça çıktı.

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