Mourinho ile ilgili şok iddia! Fenerbahçe Athletic Bilbao'yu yenemezse...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide Beşiktaş'a 1-0 mağlup olarak zirve yolunda ağır yara alan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, eleştiri oklarının hedefinde yer aldı. İspanyol basını, tecrübeli teknik adamla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Beşiktaş yenilgisiyle şampiyonluk yolunda ağır yara alan Fenerbahçe'de eleştiri okları Jose Mourinho'ya çevrildi.
Sezon başından bu yana oynattığı futbol sebebiyle eleştirilen Portekizli çalıştırıcı, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası da tepkilerin hedefi oldu.
Çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Athletic Bilbao ile kritik bir mücadeleye çıkacak olan 61 yaşındaki teknik adamla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
BILBAO'YU YENEMEZSE GELECEĞİ TEHLİKEDE
AS kaynaklı haberde, Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao maçından galibiyet alamaması halinde Jose Mourinho'nun takımdaki geleceğinin belli olacağını belirtildi.
Haberde sarı-lacivertlilerin Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştüğüne ve Türkiye Kupası'na katılmayacağına vurgu yapılarak, Athletic Bilbao maçından galibiyet çıkarılamazsa deneyimli çalıştırıcıyla yola devam etme konusunda şüphe oluşabileceği aktarıldı.
Jose Mourinho bu sezon Fenerbahçe'nin başında 23 maça çıktı.
61 yaşındaki teknik adam, 2.04 puan ortalaması tutturdu.
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