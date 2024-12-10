Mourinho ile ilgili şok iddia! Fenerbahçe Athletic Bilbao'yu yenemezse...

Sezon başından bu yana oynattığı futbol sebebiyle eleştirilen Portekizli çalıştırıcı, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası da tepkilerin hedefi oldu.

Çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Athletic Bilbao ile kritik bir mücadeleye çıkacak olan 61 yaşındaki teknik adamla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.