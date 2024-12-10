  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe İspanyol gazeteciden Fenerbahçe'ye Athletic Bilbao uyarısı

İspanyol gazeteciden Fenerbahçe'ye Athletic Bilbao uyarısı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. hafta müsabakasında evinde İspanyol temsilci Athletic Bilbao'yu ağırlamaya hazırlanıyor. İspanyol gazeteci Sergio Herrero, kritik karşılaşma öncesinde sarı lacivertlilere rakibi hakkında önemli uyarılarda bulundu. İşte Herrero'nun o sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İspanyol gazeteciden Fenerbahçe'ye Athletic Bilbao uyarısı

Ligde ezeli rakibine mağlup olan F.Bahçe'de tek hedef, Athletic Bilbao'yu devirip taraftarın yeniden gönlünü kazanmak.

İspanyol gazeteciden Fenerbahçe'ye Athletic Bilbao uyarısı

Sabah gazetesi, Avrupa Ligi'nde yarın İspanyol kulübünü konuk edecek olan sarı lacivertlilerin kritik maçını İspanyol gazeteci Sergio Herrero'ya sordu.

İspanyol gazeteciden Fenerbahçe'ye Athletic Bilbao uyarısı

Herrero, F.Bahçe'nin en büyük artısının Jose Mourinho olacağına ve bu tip maçları çok iyi bildiğine dikkat çekerken şöyle devam etti: "O bu maçların ustası. Avrupa'da büyük bir tecrübeye sahip. Nasıl bir strateji ile oynayacağını bilir. İki takım da çok yetenekli. Sevilla'dan tanıdığımız En-Nesyri tehlikeli bir futbolcu. Dzeko önemli bir golcü. Tadic, Fred, Saint Maximin şüphesiz tehlikeli ve yıldız futbolcular, dikkat edilmesi gerekiyor."

İspanyol gazeteciden Fenerbahçe'ye Athletic Bilbao uyarısı

Athletic Bilbao'nun baskılı ve maç boyu oyuna hükmeden yapısı olduğuna dikkat çeken İspanyol gazeteci, "Takımın en önemli futbolcusu Nico Williams. Takım oyunu, takım savunması konusunda Bilbao bu sene oldukça etkili... Barcelona'dan daha az gol yediler.

İspanyol gazeteciden Fenerbahçe'ye Athletic Bilbao uyarısı

AVRUPA'NIN EN HIZLI İSİMLERİ

Bilbao, UEFA Avrupa Ligi'nde finali hedefliyor. Bu yüzden her maça oldukça konsantre bir şekilde çıkıyorlar. Fenerbahçe'nin maçı kazanabilmesi için son dakikaya kadar maça konsantre olması gerekecek. Takım halinde savunma ve hücum yapabilirlerse galip gelebilirler. Kontrataklarda da özellikle İnaki Williams ve Nico Williams'a dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü onlar Avrupa'nın en hızlı futbolcularından bazıları" yorumunu yaptı.

İtalya'dan F.Bahçe için stoper iddiası!
G.Saray'da hedef Gift Orban!
DİĞER
Son dakika haberi: Avrupa'da Türklerin gecesi! Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan harika gol...
Katil diktatör Esad’ın kaçışının ardındaki milyarlarca dolarlık yağma serveti | Rusya’ya nasıl kaçtı? | Takvim.com.tr Esad’ın kanlı parasının izini sürdü!
F.Bahçe Medina'dan vazgeçmiyor!
Buruk'tan Mourinho yorumu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
West Ham United nefes aldı! West Ham United nefes aldı! 01:35
Getafe tek golle kazandı! Getafe tek golle kazandı! 01:35
Udinese deplasmanda galip! Udinese deplasmanda galip! 01:35
Liverpool'dan Salah'a sözleşme teklifi! Liverpool'dan Salah'a sözleşme teklifi! 01:35
West Ham United nefes aldı! West Ham United nefes aldı! 01:16
Getafe tek golle kazandı! Getafe tek golle kazandı! 01:04
Daha Eski
Ümraniye tek attı! Ümraniye tek attı! 01:01
Amedspor servet buldu Amedspor servet buldu 00:56
Galatasaray'dan 4'lük seri: 79-69 Galatasaray'dan 4'lük seri: 79-69 00:52
Udinese deplasmanda galip! Udinese deplasmanda galip! 00:46
Liverpool'dan Salah'a sözleşme teklifi! Liverpool'dan Salah'a sözleşme teklifi! 00:37
Buruk'tan Mourinho yorumu! Buruk'tan Mourinho yorumu! 00:26