İspanyol gazeteciden Fenerbahçe'ye Athletic Bilbao uyarısı

Herrero, F.Bahçe'nin en büyük artısının Jose Mourinho olacağına ve bu tip maçları çok iyi bildiğine dikkat çekerken şöyle devam etti: "O bu maçların ustası. Avrupa'da büyük bir tecrübeye sahip. Nasıl bir strateji ile oynayacağını bilir. İki takım da çok yetenekli. Sevilla'dan tanıdığımız En-Nesyri tehlikeli bir futbolcu. Dzeko önemli bir golcü. Tadic, Fred, Saint Maximin şüphesiz tehlikeli ve yıldız futbolcular, dikkat edilmesi gerekiyor."