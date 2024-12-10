İspanyol gazeteciden Fenerbahçe'ye Athletic Bilbao uyarısı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. hafta müsabakasında evinde İspanyol temsilci Athletic Bilbao'yu ağırlamaya hazırlanıyor. İspanyol gazeteci Sergio Herrero, kritik karşılaşma öncesinde sarı lacivertlilere rakibi hakkında önemli uyarılarda bulundu. İşte Herrero'nun o sözleri...
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Athletic Bilbao'nun baskılı ve maç boyu oyuna hükmeden yapısı olduğuna dikkat çeken İspanyol gazeteci, "Takımın en önemli futbolcusu Nico Williams. Takım oyunu, takım savunması konusunda Bilbao bu sene oldukça etkili... Barcelona'dan daha az gol yediler.
AVRUPA'NIN EN HIZLI İSİMLERİ
Bilbao, UEFA Avrupa Ligi'nde finali hedefliyor. Bu yüzden her maça oldukça konsantre bir şekilde çıkıyorlar. Fenerbahçe'nin maçı kazanabilmesi için son dakikaya kadar maça konsantre olması gerekecek. Takım halinde savunma ve hücum yapabilirlerse galip gelebilirler. Kontrataklarda da özellikle İnaki Williams ve Nico Williams'a dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü onlar Avrupa'nın en hızlı futbolcularından bazıları" yorumunu yaptı.
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