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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Çağlar Söyüncü'den sakatlık açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ - Çağlar Söyüncü'den sakatlık açıklaması

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında evinde Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Sakatlığının son durumu hakkında konuşan savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, oynamaya hazır olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 18:31
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Çağlar Söyüncü'den sakatlık açıklaması

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın saat 18.30'da evinde İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yarınki maçın önemine vurgu yapan Çağlar, "Zorlu bir hafta sonu geçirdik. Böyle maçlarda galibiyetler de mağlubiyetler de unutulmuyor. Ama unutmamız lazım. Yarın çok önemli bir maçımız var. Kazanmak için elimizden geleni vereceğiz. Kavgaysa kavga, mücadeleyse mücadele. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Sistemi olan bir takım" ifadelerini kullandı.

"YUSUF, POTANSİYELİ OLAN BİR KARDEŞİMİZ"

Genç futbolcu Yusuf Akçiçek ile ilgili sorulan soruya milli futbolcu, "Yusuf gerçekten potansiyeli olan bir kardeşimiz. Böyle olmasa hocamız onun üzerinde çok fazla durmazdı. Genç kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şans geldiği sürece top onlarda diyebiliriz. Şans geldiğinde en iyi şekilde değerlendireceklerini düşünüyorum. Umarım Fenerbahçe ve milli takıma uzun yıllar yararlı olur" dedi.

"SAHAYA ÇIKAN HERKES YÜZDE 100'ÜNÜ VERİYOR"

Çağlar Söyüncü, takımda güzel bir rekabet ortamı olduğunu belirterek, "Çok kaliteli arkadaşlarımız var. Çok güzel bir rekabet ortamımız var. Bir birimizi destekliyoruz bunun karşılığında da iyi sonuçlarını alıyoruz. Yoğun maç takviminde değişiklikler olabiliyor. Burada önemli olan kulübümüz. Sahaya çıkan herkes yüzde 100'ünü veriyor" dedi.

Oynamaya hazır durumda olduğunu aktaran Çağlar, "Yaklaşık 3,5 haftadır fizyoterapistlerle çalışıyorum. 5-6 antrenmandır takımla çalışıyorum. Oynamaya hazırım" diyerek sözlerini noktaladı.

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