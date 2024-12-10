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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Athletic Bilbao maçının hazırlıklarını tamamladı!

Fenerbahçe Athletic Bilbao maçının hazırlıklarını tamamladı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında oynayacağı Athletic Bilbao maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 17:43
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Fenerbahçe Athletic Bilbao maçının hazırlıklarını tamamladı!

Fenerbahçe Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Athletic Bilbao ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 6'ncı hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Athletic Bilbao maçının taktik çalışması yapıldı.

Öte yandan sakatlıkları süren Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat antrenmana katılmadı. Oğuz Aydın ise tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Athletic Bilbao maçının ilk 11'inde zorunlu değişikler yapacak. Hafta sonu Beşiktaş ile oynanan derbide ilk 11'de görev yapan Fred, kart cezası sebebiyle maç kadrosunda yer alamayacak. Derbide ilk 11'de yer alan Filip Kostic ile Oğuz Aydın ise UEFA listesinde yer almadıkları için Bilbao karşısında forma giymeyecek. Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da UEFA listesinde yer almayan diğer isimler.

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