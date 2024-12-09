  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye derbiyi kaybettiren 5 hata! Mourinho'dan üst üste yanlış tercihler

Fenerbahçe'ye derbiyi kaybettiren 5 hata! Mourinho'dan üst üste yanlış tercihler

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştığı maçı 1-0 kaybetti. Zirve takibindeyken puansız döndüğü dev derbiye Jose Mourinho'nun 5 hatası mağlubiyetin ana sebepleri oldu. İşte Portekizli'nin yanlış kararları... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 11:15
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'ye derbiyi kaybettiren 5 hata! Mourinho'dan üst üste yanlış tercihler

Trendyol Süper Lig'in 15. Haftasında Fenerbahçe, zirve ile arasındaki farkı kapatmak için zorlu Beşiktaş deplasmanına çıktı.

Fenerbahçe'ye derbiyi kaybettiren 5 hata! Mourinho'dan üst üste yanlış tercihler

Sarı lacivertliler, Dolmabahçe'den 1-0 mağlup ayrılırken Galatasaray'ın Sivas deplasmanındaki galibiyeti farkın 6'ya çıkmasına neden oldu.

Fenerbahçe'ye derbiyi kaybettiren 5 hata! Mourinho'dan üst üste yanlış tercihler

"GÜÇLÜLERE GÜCÜ YETMEDİ"

Fenerbahçe, bu sezon ligdeki ilk 6'da yer alan takımlar karşısında galibiyet alamadı. Derbide Beşiktaş'a 1-0 yenilen sarı lacivertliler Galatasaray'a da 3-1 kaybetti.

Fenerbahçe'ye derbiyi kaybettiren 5 hata! Mourinho'dan üst üste yanlış tercihler

Sarı lacivertliler Göztepe FK ve Samsunspor beraberlikleriyle 4 maçta 10 puandan oldu. Bu tablo "Mourinho'nun güçlülere gücü yetmedi" şeklinde yorumlandı.

Fenerbahçe'ye derbiyi kaybettiren 5 hata! Mourinho'dan üst üste yanlış tercihler

Hürriyet'de yer alan haberde Jose Mourinho'nun Beşiktaş derbisinde mağlubiyeti getiren 5 hatası belirtildi. İşte Portekizli'nin yanlış seçimleri…

Fenerbahçe'ye derbiyi kaybettiren 5 hata! Mourinho'dan üst üste yanlış tercihler

1- Stoperde Becao-Alexander Djiku yerine Samet Akaydin-Djiku tercihi.

Fenerbahçe'ye derbiyi kaybettiren 5 hata! Mourinho'dan üst üste yanlış tercihler

2- Sağ bekte Osayi-Samuel yerine oyuna Mert Müldür'le başlaması.

Fenerbahçe'ye derbiyi kaybettiren 5 hata! Mourinho'dan üst üste yanlış tercihler

3- İlk derbi karşılaşmasında etkisiz gözüken Oğuz Aydın'a 96 dakika boyunca tahammül etmesi.

Fenerbahçe'ye derbiyi kaybettiren 5 hata! Mourinho'dan üst üste yanlış tercihler

4- Gol yapamasa da bireysel becerisiyle 4 net pozisyon yaratan Dzeko 67'de oyundan çıktıktan sonra adeta stopersiz oynayan Beşiktaş'ın üzerinde baskı kuracak oyuncu kalmaması.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
ABD'de MLS Lig Kupası LA Galaxy'nin! ABD'de MLS Lig Kupası LA Galaxy'nin! 11:28
Fenerbahçe - Athletico Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe - Athletico Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 11:26
Mou'nun derbiyi kaybettiren 5 hatası! Mou'nun derbiyi kaybettiren 5 hatası! 11:15
Süper Lig ekibinden Türkiye Kupası için flaş başvuru! Süper Lig ekibinden Türkiye Kupası için flaş başvuru! 11:12
Alperen coştu! Houston kazandı Alperen coştu! Houston kazandı 11:01
F.Bahçe'nin yıldızına büyük tepki! F.Bahçe'nin yıldızına büyük tepki! 10:42
Daha Eski
Brest - PSV maçı ne zaman? Brest - PSV maçı ne zaman? 10:31
G.Saray'a Napoli'den Osimhen müjdesi! G.Saray'a Napoli'den Osimhen müjdesi! 10:27
RB Leipzig - Aston Villa maçı ne zaman? RB Leipzig - Aston Villa maçı ne zaman? 10:25
Topraktepe’ye güvenoyu Topraktepe’ye güvenoyu 10:16
Shakhtar Donetsk - Bayern Münih maçı ne zaman? Shakhtar Donetsk - Bayern Münih maçı ne zaman? 10:15
Salzburg - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta? Salzburg - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta? 10:08