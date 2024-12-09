Fenerbahçe'ye derbiyi kaybettiren 5 hata! Mourinho'dan üst üste yanlış tercihler
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştığı maçı 1-0 kaybetti. Zirve takibindeyken puansız döndüğü dev derbiye Jose Mourinho'nun 5 hatası mağlubiyetin ana sebepleri oldu. İşte Portekizli'nin yanlış kararları... | Son dakika FB spor haberleri
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Sarı lacivertliler Göztepe FK ve Samsunspor beraberlikleriyle 4 maçta 10 puandan oldu. Bu tablo "Mourinho'nun güçlülere gücü yetmedi" şeklinde yorumlandı.
Hürriyet'de yer alan haberde Jose Mourinho'nun Beşiktaş derbisinde mağlubiyeti getiren 5 hatası belirtildi. İşte Portekizli'nin yanlış seçimleri…
1- Stoperde Becao-Alexander Djiku yerine Samet Akaydin-Djiku tercihi.
2- Sağ bekte Osayi-Samuel yerine oyuna Mert Müldür'le başlaması.
3- İlk derbi karşılaşmasında etkisiz gözüken Oğuz Aydın'a 96 dakika boyunca tahammül etmesi.
4- Gol yapamasa da bireysel becerisiyle 4 net pozisyon yaratan Dzeko 67'de oyundan çıktıktan sonra adeta stopersiz oynayan Beşiktaş'ın üzerinde baskı kuracak oyuncu kalmaması.
5- 82'de Maximin-Szymanski değişikliği orta sahayı güçlendirmediği gibi ileri taşınan toplardaki gücü de iyice zayıflattı.
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