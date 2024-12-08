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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında oynayacağı Athletic Bilbao maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 14:58
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Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında çarşamba günü İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, pas ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda yaptığı çift kale maçlarla tamamladı.

Beşiktaş ile oynanan karşılaşmanın 11'inde başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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