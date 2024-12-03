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Haberler Fenerbahçe Spor yazarları Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Spor yazarları Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 09:01
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Spor yazarları Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ – LİG DEMİNİ ALDI

Gaziantep'in beraberlik golüyle birlikte Fenerbahçe lig finali oynamaya başladı. Öne geçene kadar nefes aldırmayan takım, bir anda topu rakibe verme hastalığına geri döndü. Devre bittiğinde topla oynama oranı da 56'ya 44 Antep lehineydi. Kabul edilemez bir vazgeçmişliğin yanında, mücadele ve tempo eksikliği vardı. Mourinho'nun hamlesi geldi hemen.

Spor yazarları Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Amrabad pas organizasyonunu üstlendi, Maximin ise tempo bölümünü. Öyle bir baskı kurdular ki, üst üste kornerlerle rakip ceza alanı'nda oynamaya başladılar. Tadic'in kaleye yönelen topuna kalecinin müdahalesi dışında tehlike de yaratamadılar. Galatasaray'ın puan kaybının ertesinde, lig kendi tartısını yeniden çalıştırmaya başlamıştı. Fenerbahçe'nin her denemesinde Arda'nın ayağı – kafası devreye girip, pozisyonu sonlandırdı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Topu ele geçirdiğinde de ayağı doğru paslarla hücumu denedi. Çalışmayan korner organizasyonunda, Fenerbahçeli futbolcular ilk defa topu değdiklerinde, Becao kilidi açtı. Kadıköy kendi gecesinde yeniden umudu buldu. Herkes ligin yeniden başladığının, muhtemel "yine olmayacak" krizinin farkındaydı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Birden bire mutluluğun sesi doldu stada. Fred'in ortasına, Dzeko'nun çivisiyle maça son nokta da koyuldu. Prag'dan sonra, ustalığını demleyen gelişine bir ayak içi… Golü görüp, "vay arkadaş" demeyen, futbolu da sevmiyordur. "buradayım" diye bir abide artık Dzeko… Ligin kalan bölümünde bu baskıyı kim doğru yönetirse, ipi de göğüsleyecek. Artık Galatasaray'ı koruyacak puan farkı da kalmadı çünkü…

Spor yazarları Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

EMRE BOL – KARAM'BOL!

Belki şampiyonluk maçı değildi ama belki de şampiyonluk maçıydı! Rakibin Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada alınacak 3 puan hem farkı azaltacak hem de psikolojik üstünlüğü ele almanı sağlayacaktı. "Karam" tayfadan aldığın puanları neredeyse "Karam" tayfaya geri verecektin! Neyse ki olmadı!

Spor yazarları Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Fenerbahçe yıllardır böyle önemsiz görünen önemli haftaları boş geçiyor. Şampiyonluğu bu köşe başı maçlardan kaybediyordu. Bu kadar atak oynadığın, bu kadar pozisyona girdiğin bir karşılaşmada puan kaybetmenin bedeli inanın ağır olurdu. Çok şükür Oğuz Aydın var. İki kanatta da oynayabilen, skor katkısı yapan ve her türlü Maximin'den daha faydalı olan Oğuz, şampiyonluğun anahtar oyuncularından biri olacak. Mourinho'nun onu geçte olsa farketmesi sezonun önemli mevzularından biri…

Spor yazarları Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Peki Dzeko 'ya ne demeli? Adam Benjamin Button gibi! Her maç yaptıklarıyla bizi şaşırtmayı başarıyor. Deplasman maçları her takım için zordur ama Fenerbahçe için daha zordur! O yüzden deplasmanlarda Fenerbahçeli futbolcular daha çok koşmak, daha doğru işler yapmak zorundalar. Alınan 3 puan gerçekten çok ama çok önemliydi. Bu söylediğimi sezon sonunda daha iyi anlarsınız. 38 yaşındaki Dzeko ne goller atıyor. Lütfen saygı duyalım. Karam tayfa karambole geldi!

Spor yazarları Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

MUSTAFA ÇULCU – DOĞRULAR YANLIŞLAR

Fenerbahçe oyuna ön bölgede baskılı başladı. Final paslarında ve final vuruşlarında biraz dikkatli olsalar daha ilk yarıda farka giderdi. Gaziantep ısrarla geriden pas oyun ile çıkmaya çalışırken zorlanıyor. Üçüncü bölgede Fenerbahçe defansını tehdit eden zorlayan ataklarda beraberlik golünü buldular. Mourinho'dan ikinci yarı Amrabat ve Maximin hamlesi geldi. Orta saha üstünlüğü Fenerbahçe ye geçti. Dzeko hamlesi daha erken olmalıydı. Atak zenginliği galibiyeti getirdi.

Spor yazarları Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Hakem Alper Akarsu geçen haftanın başarılı ismiydi. Maçın hemen başında Lungoyi- Osayi pozisyonunda Osayi'nin sol kolu yukarıda genişlemiş durumda topa hamle yapıyor topun kol ile teması var lakin pozisyon kale çizgisinin içinde ise penaltı dışında ise penaltı yok. Yayında bunu net göremiyoruz. 23'te Arda'ya yapmış olduğu kontrolsüz hareket dolayıyla İrfan Can sarı görmeliydi. Hakem vermedi.

Spor yazarları Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

29'da Fenerbahçe ceza alanı ön direkte Sorescu, İsmail el temasını hissettiği anda kendini penaltı beklentisi ile attı. El teması eyleme dönüşmedi penaltı olmaz. Bu pozisyonun devamında Becao'nun kendi ceza alanı içinde rakibine bir çelmesi var. Burada Gaziantep lehine penaltı ve topsuz alanda yapıldığı için Becao'ya sarı verilmeliydi. Hakem vermedi, VAR'da uyudu herhalde, devreye girmedi!

Spor yazarları Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

İlk yarı uzatmalarda Oğuz'un ortasında Arda'nın koluna gelen top destek ve kapalı kol penaltı olmaz. Devam kararı doğru. Hakemin oyunu oynatma isteği yüksek. Bu istek bazı pozisyonlarda tepkiyi getirdi. Bu tepkiler saha kenarına da yansıdı. Doğru çıkan kartların yanında çıkmayan kartlar oldu. Son dakikalarda Fenerbahçe lehine verdiği penaltı yanlıştı, VAR müdahalesi ile doğruyu buldular.

Spor yazarları Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Beşiktaş, merkez savunmada sakatlıklardan dolayı Tayyip ve Emirhan ile başladı. Öde Salih Uçan ilk on birde. Hatay daha etkili oyunda biraz becerili olsa maçı kazanabilirdi. Son haftaların formda ismi hakem Kadir Sağlam temaslı oyuna izin verince seyir zevki yüksek, 8 faul, 2 sarı kartla geçen bir ilk yarı oldu. Ancak ikinci yarı 54-64 arasında 7 sarı kart çıkması deneyimli hakem için kabul görmedi. Bu kadar kolay kart çıkmamalı. 76'da İmmobile penaltı bekledi, devam kararı doğru... Beşiktaş'ın attığı iptal edilen golde karar doğru. Böyle bir maçta 26 faul, 11 sarı kart... Kadir Sağlam bunu gözden geçirmeli.

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