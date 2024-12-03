Spor yazarları Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Peki Dzeko 'ya ne demeli? Adam Benjamin Button gibi! Her maç yaptıklarıyla bizi şaşırtmayı başarıyor. Deplasman maçları her takım için zordur ama Fenerbahçe için daha zordur! O yüzden deplasmanlarda Fenerbahçeli futbolcular daha çok koşmak, daha doğru işler yapmak zorundalar. Alınan 3 puan gerçekten çok ama çok önemliydi. Bu söylediğimi sezon sonunda daha iyi anlarsınız. 38 yaşındaki Dzeko ne goller atıyor. Lütfen saygı duyalım. Karam tayfa karambole geldi!