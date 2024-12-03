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Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Ömer Üründül Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Maçın ardından Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, mücadeleyi değerlendirdi. İşte o yazı... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 10:06
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Ömer Üründül Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Sarı-lacivertliler, rakibini 3-1 mağlup ederek ligde üst üste 5. galibiyetini aldı

Ömer Üründül Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Oğuz Aydın, Rodrigo Becao ve Edin Dzeko kaydetti.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe puanını 32'ye yükseltirken, bu sezonki 6. mağlubiyetini alan Gaziantep FK ise 15 puanda kaldı.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Usta yazar Ömer Üründül, Fenerbahçe - Gaziantep FK karşılaşmasını Sabah gazetesindeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

Ömer Üründül Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

ÖMER ÜRÜNDÜL - MOURINHO İLK YARIYI HEBA ETTİ!

Mourinho'nun çok hatalı ilk 11'i bu kritik maçta az kalsın pahalıya mal olacaktı. Pres özelliği ve devamlılığı olmayan yetenek Tadic'i orta sahada görevlendirdi. Bir de buna ilaveten daha da ciddi hata sağ kulvarda hiç hazır olmayan İrfan Can'ı oynatmasıydı.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Fenerbahçe çok erken gol buldu, ondan sonra saman alevi gibi parladı ama 10. dakikadan devre sonuna kadar oyunun kontrolü Gaziantep'in elindeydi. Bunun da nedeni İrfan Can defansif görevini yapmıyor, Tadic yapmıyor, Fred de eski Fred değil.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Bu tabloda rakibin top yapması, ileriye rahat çıkması beklenen bir olaydı. Devre sonunda da skora denge geldi. Mourinho ikinci yarıya iki değişiklikle başladı ve benim günümüz futbolunun en önemli ilkelerinden biri olduğunu vurguladığım Oğuz ve Maximin'le ideal kanat forvetleri oluştu.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Ondan sonra sağlı sollu ataklarla yoğun baskı ve son 12 dakikada Becao kornerden gelen topla takımını öne geçirdi, sonra da bitime az bir süre kala Dzeko kendisine has mükemmel gollerinden biriyle maçı bitirdi.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Mourinho gibi bir teknik direktörün ilk devreyi yanlış kadro seçimiyle heba etmesini mantığım almıyor. Slavia Prag maçında takım hırpalanmış, bu yüzden muhtemel bir puan kaybı da gündeme gelebilirdi. Herhalde kendisi de bu hatasını anlamıştır.

Ömer Üründül Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Ben dün en çok Oğuz Aydın'ı beğendim. Mourinho haftalar sonra geçen senenin flaş kanat oyuncusunu nihayet keşfetmiş oldu! G.Antep de elinden geldiğince iyi mücadele etti. Selçuk İnan iyi bir takım ortaya çıkarmış.

Spor yazarları Fenerbahçe - Gaziantep FK maçını değerlendirdi
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