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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Beşiktaş derbisi öncesi dikkat çeken sözler!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Beşiktaş derbisi öncesi dikkat çeken sözler!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 22:43 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 22:50
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Beşiktaş derbisi öncesi dikkat çeken sözler!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ:

Maça çok çok iyi ve güçlü başlangıç yaptık. Maçı bitirecek şansları yakaladık, 2-3'ü atabilirdik. Daha sonra iyi bir takım, iyi bir hoca olduğu için oynamaya başladılar. Topu tuttular. Bize problemler yarattılar. Sonrasında da beraberliği yakaladılar. 1-1 olunca baskıyı hissettik. İkinci yarıda oyunu rakip yarı sahada oynadık. Ataklar yaptık ve kazandık. Rakip hoca çok iyi, bunu söylemek istiyorum. Bizi zorladılar.

"TADIC ÇOK AKILLI BİRİ"

İrfan çok önemli bir sakatlık yaşadı. Adım adım ilerleyerek mümkün olduğunca çabuk dönmesini sağlamaya çalışıyorduk. Henüz İrfan kendi performansını sergileyecek kondisyonda değil. Tadic her yerde oynuyor. Çok akıllı biri. Oğuz bugün solda başladı, sağa geçti, sağ beke geçti, sonra yine sağa geçti. UEFA listesinde yok. Bu yüzden ondan fayda sağlıyoruz. Hızlı gelişim sağlıyor. Ağustos ayında oynadığı maçlara bakarsak büyük bir fark var. Çok hızlı gelişiyor.

"DAHA AZ PARA HARCAYACAĞIZ"

Daha az para harcayacağız uçuşlara, otellere. Her hafta tesislerde kalacağız. Derbi, derbidir. Beşiktaş maçı her zaman derbidir. Eyüpspor ve Başakşehir maçları, zorlu olacak. Selçuk İnan, Arda Turan, Çağdaş Atan çok yetenekli teknik direktörler. Onlara karşı maçlar zor olacak.

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