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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jose Mourinho Slavia Prag maçı sonrası konuştu

Fenerbahçe'de Jose Mourinho Slavia Prag maçı sonrası konuştu

Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho'nun sözleri..FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 01:22 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 01:28
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho Slavia Prag maçı sonrası konuştu

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçında Fenerbahçe, Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURİNHO'NUN SÖZLERİ:

Oyuncuları tebrik ediyorum. Gerçekten harikalardı. İlk yarıda zaman zaman bazı defansif hatalar yaptık. Rakip ikinci golü bulabilirdi ama ikinci yarı dengeyi sağladık. Rakip adam adama oynuyordu, dakikalar geçtikçe tempoları düşecekti. Biz de kartlarımızı oynadık. Bu maçı idare etmek zordu. Sarı kartı olanlar vardı, kulübede orta saha ve savunmacı yoktu.

Oyuncuların dengelerini koruması zordu. Takımımın tutumundan ötürü mutluyum. Üst tura çıkmak artık kendi elimizde. Saint-Gilloise dışında tüm maçlarımız zordu. 3 deplasmanda 4 puan aldık. Bu pozitif bir durum, 3 maçta 3 beraberlikten iyidir.

Ortalardayız. Kaderimizi Kadıköy'de kendimizi belirleyeceğiz. Artık ligi düşüneceğiz, çünkü önemli bir maçımız var.

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