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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Merih Demiral bombası!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Merih Demiral bombası!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak A Milli Takım'ın yıldız ismi Merih Demiral için düğmeye bastığı öğrenildi. İşte transferde gelişmelere dair tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Merih Demiral bombası!

Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi oldukça hareketli geçecek... Anderson Talisca transferinde büyük mesafe kat eden sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun kaliteli bir stoper istemesinin ardından bu bölgeyi de güçlendirme kararı aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Merih Demiral bombası!

Hedefteki isim ise milli yıldız Merih Demiral... Fenerbahçe yönetimi, 26 yaşındaki oyuncu için Suudi ekibi Al-Ahli'yle ilk teması kurdu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Merih Demiral bombası!

Merih Demiral'ın da gelmeye sıcak bakması transferde sarı-lacivertlilerin elini güçlendiriyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Merih Demiral bombası!

KİRALANACAK

Geçen sezon başında Atalanta'dan Al-Ahli'ye 16 milyon 600 bin euro bonservis bedeliyle transfer olan Merih Demiral'ın ismi yaz transfer döneminde de gündeme gelmiş hatta milli yıldız, Ülker Stadı'na gelip Fenerbahçe'nin maçını izlemişti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Merih Demiral bombası!

Fenerbahçe alt yapısında yetişen ve her defasında 'yarım kalan işimi tamamlamak istiyorum' diyen Merih'in Al-Ahli yönetimiyle bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Merih Demiral bombası!

Sarı-lacivertliler, Maximin'de olduğu gibi Merih'i de satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Merih Demiral bombası!

ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Futbol kariyerine Karamürsel'de başlayan Merih, 2011'de Fenerbahçe altyapısında geçti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Merih Demiral bombası!

Ancak dönemin başkanı Aziz Yıldırım'ın asgari ücretle sözleşme imzalamak istemesinin ardından takımdan ayrıldı ve Portekiz ekibi Alcanenense'ye gitti. Merih, 2017'de ise buradan Sporting Lizbon'a transfer oldu.

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