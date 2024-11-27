TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Merih Demiral bombası!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak A Milli Takım'ın yıldız ismi Merih Demiral için düğmeye bastığı öğrenildi. İşte transferde gelişmelere dair tüm detaylar...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
KİRALANACAK
Geçen sezon başında Atalanta'dan Al-Ahli'ye 16 milyon 600 bin euro bonservis bedeliyle transfer olan Merih Demiral'ın ismi yaz transfer döneminde de gündeme gelmiş hatta milli yıldız, Ülker Stadı'na gelip Fenerbahçe'nin maçını izlemişti.
Fenerbahçe alt yapısında yetişen ve her defasında 'yarım kalan işimi tamamlamak istiyorum' diyen Merih'in Al-Ahli yönetimiyle bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
Sarı-lacivertliler, Maximin'de olduğu gibi Merih'i de satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
ALTYAPISINDA YETİŞTİ
Futbol kariyerine Karamürsel'de başlayan Merih, 2011'de Fenerbahçe altyapısında geçti.
Ancak dönemin başkanı Aziz Yıldırım'ın asgari ücretle sözleşme imzalamak istemesinin ardından takımdan ayrıldı ve Portekiz ekibi Alcanenense'ye gitti. Merih, 2017'de ise buradan Sporting Lizbon'a transfer oldu.
DİĞER