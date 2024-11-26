Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı öncesi değişim! İşte Mourinho'nun planı

Süper Lig'de oynadığı son maçtan da galibiyetle ayrılan F.Bahçe, ortaya koyduğu oyunla da takdir toplamaya başladı.

Özellikle Mourinho'nun takımı tam olarak tanımasıyla yükselişe geçen sarı lacivertliler, bu ivmesini Avrupa'da da sürdürmek istiyor.