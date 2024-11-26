Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı öncesi değişim! İşte Mourinho'nun planı
SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'de oynadığı son maçtan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, ortaya koyduğu oyunla da takdir toplamaya başladı. Rotasını Avrupa Ligi'ne çeviren ve son 3 maçında galibiyet alamayan Portekizli hoca, Slavia Prag deplasmanında bu kötü istatistiği bozmak ve ligdeki oyunu Çekya'da da sürdürmeyi planlıyor. İşte Mourinho'nun Slavia Prag maçı kadro planı. | FENERBAHÇE HABERLERİ
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SOL ŞERİTTE DEĞİŞİKLİK
Sakat ve kadroya yazılmayan oyuncular nedeniyle Jose Mourinho, Prag deplasmanında mecburi revizyon yapacak.
Kayserispor maçının yıldızları Oğuz Aydın ile Filip Kostic'in listede yer almamasından dolayı sol kanadı komple değişecek.
Jose, sakat olan Maximin ve sakatlıktan dönen İrfan Can'ı riske etmezse sol açıkta Mert Hakan Yandaş'a görev verecek. Mert Müldür de sol beke geçecek.
Portekizli Kayseri maçındaki kalan 9 ismi yine 11'de sahaya sürecek.
Mourinho, Çağlar'ın sakat, Becao'nun da sarı kart cezalısı omasından dolayı Samet ve Djiku ikilisine stoperde görev verecek.
Portekizli çalıştırıcını zaten bunu düşünerek Kayseri deplasmanında bu ikiliyi oynatmıştı.
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