  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı öncesi değişim! İşte Mourinho'nun planı

Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı öncesi değişim! İşte Mourinho'nun planı

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'de oynadığı son maçtan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, ortaya koyduğu oyunla da takdir toplamaya başladı. Rotasını Avrupa Ligi'ne çeviren ve son 3 maçında galibiyet alamayan Portekizli hoca, Slavia Prag deplasmanında bu kötü istatistiği bozmak ve ligdeki oyunu Çekya'da da sürdürmeyi planlıyor. İşte Mourinho'nun Slavia Prag maçı kadro planı. | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 10:09
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı öncesi büyük değişim! İşte Mourinho'nun planı

Süper Lig'de oynadığı son maçtan da galibiyetle ayrılan F.Bahçe, ortaya koyduğu oyunla da takdir toplamaya başladı.

Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı öncesi büyük değişim! İşte Mourinho'nun planı

Özellikle Mourinho'nun takımı tam olarak tanımasıyla yükselişe geçen sarı lacivertliler, bu ivmesini Avrupa'da da sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı öncesi büyük değişim! İşte Mourinho'nun planı

Keza Avrupa Ligi'ndeki son 3 maçında galibiyet alamayan Portekizli hoca, Slavia Prag deplasmanında bu kötü istatistiği bozmak ve ligdeki oyunu Çekya'da da sürdürmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı öncesi büyük değişim! İşte Mourinho'nun planı

SOL ŞERİTTE DEĞİŞİKLİK

Sakat ve kadroya yazılmayan oyuncular nedeniyle Jose Mourinho, Prag deplasmanında mecburi revizyon yapacak.

Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı öncesi büyük değişim! İşte Mourinho'nun planı

Kayserispor maçının yıldızları Oğuz Aydın ile Filip Kostic'in listede yer almamasından dolayı sol kanadı komple değişecek.

Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı öncesi büyük değişim! İşte Mourinho'nun planı

Jose, sakat olan Maximin ve sakatlıktan dönen İrfan Can'ı riske etmezse sol açıkta Mert Hakan Yandaş'a görev verecek. Mert Müldür de sol beke geçecek.

Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı öncesi büyük değişim! İşte Mourinho'nun planı

Portekizli Kayseri maçındaki kalan 9 ismi yine 11'de sahaya sürecek.

Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı öncesi büyük değişim! İşte Mourinho'nun planı

Mourinho, Çağlar'ın sakat, Becao'nun da sarı kart cezalısı omasından dolayı Samet ve Djiku ikilisine stoperde görev verecek.

Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı öncesi büyük değişim! İşte Mourinho'nun planı

Portekizli çalıştırıcını zaten bunu düşünerek Kayseri deplasmanında bu ikiliyi oynatmıştı.

ManU'da Amorim istemedi! Mourinho devrede
Talisca transferi bitiyor! İşte o tarih
DİĞER
Osimhen için eski aşık devrede! Chelsea, Arsenal, Manchester United, Milan ve Juventus derken...
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında önemli açıklamalar
Salah transfer müjdesini verdi!
Beşiktaş'ta şok fesih kararı! Yıldız ismin bileti kesildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zaha'dan G.Saray'a bir kötü haber daha! Zaha'dan G.Saray'a bir kötü haber daha! 10:45
Beşiktaş'ta şok fesih kararı! Yıldız ismin bileti kesildi Beşiktaş'ta şok fesih kararı! Yıldız ismin bileti kesildi 10:34
NBA'de Boston Celtics'ten art arda 6. galibiyet NBA'de Boston Celtics'ten art arda 6. galibiyet 10:21
Başakşehir, Konferans Ligi'nde Moldova ekibi Petrocub ile karşılaşacak Başakşehir, Konferans Ligi'nde Moldova ekibi Petrocub ile karşılaşacak 10:15
F.Bahçe'de büyük değişim! Slavia Prag maçında... F.Bahçe'de büyük değişim! Slavia Prag maçında... 10:09
Talisca transferi bitiyor! İşte o tarih Talisca transferi bitiyor! İşte o tarih 10:02
Daha Eski
Beşiktaş'ta hüsran: 4 maçtır kazanamıyor! Beşiktaş'ta hüsran: 4 maçtır kazanamıyor! 09:59
Okan Buruk'tan Nelsson satışına onay! Okan Buruk'tan Nelsson satışına onay! 09:47
Muslera'da ters köşe! Herkes ayrılacak derken... Muslera'da ters köşe! Herkes ayrılacak derken... 09:31
Mertens'in eşinden sözleşme itirafı! Mertens'in eşinden sözleşme itirafı! 09:24
"Trabzonspor'da işi olamaz" "Trabzonspor'da işi olamaz" 08:42
Bugün hangi maçlar var?⚽ 26 Kasım Salı Bugün hangi maçlar var?⚽ 26 Kasım Salı 08:02