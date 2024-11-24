TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Talisca'da mutlu sona çok yakın! Pazarlıklarda son noktaya gelindi
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları şimdiden başladı. Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Anderson Talisca ile uzun zamandır ilgilendiği bilinen sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldız ile anlaşmaya vardı, Al-Nassr ile de son görüşmelerini yapıyor. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Sabah'ın haberine göre, 8 milyon Euro talep eden Suudi Arabistan ekibi ile rakamı biraz daha aşağı çekmesi için son görüşmelerini yapan yönetim, 30 yaşındaki futbolcuyu da 3 yıllık kontrata ikna etti.
MOURINHO: TRANSFERİ BİLMİYORUM
Yıldız oyuncu, yarım sezon için 6 milyon Euro kazanacak. Gelecek sezondan itibaren ise maaşı 10 milyon Euro olacak.
Mourinho'nun çok istediği Talisca, ocak ayında transfer dönemi başlar başlamaz sözleşmeyi imzalayacak. Bu arada Mourinho, Talisca sorusuna, "Ben bir şey bilmiyorum" yanıtını verdi.
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