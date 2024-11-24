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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Talisca'da mutlu sona çok yakın! Pazarlıklarda son noktaya gelindi

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Talisca'da mutlu sona çok yakın! Pazarlıklarda son noktaya gelindi

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları şimdiden başladı. Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Anderson Talisca ile uzun zamandır ilgilendiği bilinen sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldız ile anlaşmaya vardı, Al-Nassr ile de son görüşmelerini yapıyor. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Talisca'da mutlu sona çok yakın! Pazarlıklarda son noktaya gelindi

Ara transfer dönemi için hızlı davranan Fenerbahçe, Anderson Talisca ile her konuda anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Talisca'da mutlu sona çok yakın! Pazarlıklarda son noktaya gelindi

Al-Nassr'dan ayrılmak isteyen ve yeniden Türkiye'de forma giymek için can atan Brezilyalı 10 numara ile el sıkışıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Talisca'da mutlu sona çok yakın! Pazarlıklarda son noktaya gelindi

Şu ana kadar konuşulanın aksine oyuncuyu kiralık olarak değil bonservisiyle alacak olan sarı-lacivertliler, Al-Nassr ile pazarlıklarda son noktaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Talisca'da mutlu sona çok yakın! Pazarlıklarda son noktaya gelindi

Sabah'ın haberine göre, 8 milyon Euro talep eden Suudi Arabistan ekibi ile rakamı biraz daha aşağı çekmesi için son görüşmelerini yapan yönetim, 30 yaşındaki futbolcuyu da 3 yıllık kontrata ikna etti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Talisca'da mutlu sona çok yakın! Pazarlıklarda son noktaya gelindi

MOURINHO: TRANSFERİ BİLMİYORUM

Yıldız oyuncu, yarım sezon için 6 milyon Euro kazanacak. Gelecek sezondan itibaren ise maaşı 10 milyon Euro olacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Talisca'da mutlu sona çok yakın! Pazarlıklarda son noktaya gelindi

Mourinho'nun çok istediği Talisca, ocak ayında transfer dönemi başlar başlamaz sözleşmeyi imzalayacak. Bu arada Mourinho, Talisca sorusuna, "Ben bir şey bilmiyorum" yanıtını verdi.

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