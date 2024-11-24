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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Talisca sonrası bir bomba daha! Mourinho bizzat aradı

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Talisca sonrası bir bomba daha! Mourinho bizzat aradı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kış transfer dönemi için girişimlerini hızlandıran ve Anderson Talisca transferi için geri sayıma geçen Fenerbahçe ile ilgili bomba bir iddia daha ortaya atıldı. İspanyol basını, Jose Mourinho'nun yıldız oyuncuyu ikna etmek için bizzat aradığını ve oyuncunun bedelsiz olarak sarı-lacivertli takıma transfer olabileceğini yazdı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 12:42
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Talisca sonrası bir bomba daha! Mourinho bizzat aradı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 6-2 mağlup ederek zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Talisca sonrası bir bomba daha! Mourinho bizzat aradı

Sarı-lacivertliler, ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Talisca sonrası bir bomba daha! Mourinho bizzat aradı

Hareketli bir ara transfer dönemi geçirmesi beklenen Kanarya, Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca transferi için önemli aşama kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Talisca sonrası bir bomba daha! Mourinho bizzat aradı

Brezilyalı yıldızla el sıkışan yönetimin, Suudi Arabistan ekibiyle de anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Talisca sonrası bir bomba daha! Mourinho bizzat aradı

Ülkemizde bir dönem Beşiktaş formasını da terleten Anderson Talisca'nın 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Talisca sonrası bir bomba daha! Mourinho bizzat aradı

Talisca transferi için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de gündem maddelerinden biri sol bek transferi...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Talisca sonrası bir bomba daha! Mourinho bizzat aradı

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatmasının ardından bu bölgeyi güçlendirmek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Talisca sonrası bir bomba daha! Mourinho bizzat aradı

Sol bek arayışlarına devam eden sarı-lacivertlilerle ilgili gündem olacak bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Talisca sonrası bir bomba daha! Mourinho bizzat aradı

SOL BEKTE EN GÜÇLÜ ADAY REGUILON

İspanyol basını, Fenerbahçe'de Tottenham forması giyen Sergio Reguilon'un sol bek bölgesi için en güçlü aday olduğunu duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Talisca sonrası bir bomba daha! Mourinho bizzat aradı

TOTTENHAM BONSERVİS İSTEMİYOR

Todofichajes'te yer alan habere göre, Tottenham'ın kadroda düşünülmeyen İspanyol futbolcunun bedelsiz olarak takımdan ayrılmasına izin vereceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Talisca sonrası bir bomba daha! Mourinho bizzat aradı

MOURINHO'DAN TRANSFER TELEFONU

Haberde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Tottenham'da beraber çalıştığı tecrübeli futbolcuyu bizzat aradığı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Talisca sonrası bir bomba daha! Mourinho bizzat aradı

Sergio Reguilon bu sezon Tottenham formasıyla süre almadı.

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