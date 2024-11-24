TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Talisca sonrası bir bomba daha! Mourinho bizzat aradı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kış transfer dönemi için girişimlerini hızlandıran ve Anderson Talisca transferi için geri sayıma geçen Fenerbahçe ile ilgili bomba bir iddia daha ortaya atıldı. İspanyol basını, Jose Mourinho'nun yıldız oyuncuyu ikna etmek için bizzat aradığını ve oyuncunun bedelsiz olarak sarı-lacivertli takıma transfer olabileceğini yazdı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Brezilyalı yıldızla el sıkışan yönetimin, Suudi Arabistan ekibiyle de anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.
Ülkemizde bir dönem Beşiktaş formasını da terleten Anderson Talisca'nın 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.
Talisca transferi için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de gündem maddelerinden biri sol bek transferi...
Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatmasının ardından bu bölgeyi güçlendirmek istiyor.
Sol bek arayışlarına devam eden sarı-lacivertlilerle ilgili gündem olacak bir iddia ortaya atıldı.
SOL BEKTE EN GÜÇLÜ ADAY REGUILON
İspanyol basını, Fenerbahçe'de Tottenham forması giyen Sergio Reguilon'un sol bek bölgesi için en güçlü aday olduğunu duyurdu.
TOTTENHAM BONSERVİS İSTEMİYOR
Todofichajes'te yer alan habere göre, Tottenham'ın kadroda düşünülmeyen İspanyol futbolcunun bedelsiz olarak takımdan ayrılmasına izin vereceği belirtildi.
MOURINHO'DAN TRANSFER TELEFONU
Haberde Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Tottenham'da beraber çalıştığı tecrübeli futbolcuyu bizzat aradığı aktarıldı.
Sergio Reguilon bu sezon Tottenham formasıyla süre almadı.
27 yaşındaki sol bekin İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Reguilon'un güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro.
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