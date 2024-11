Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 6-2 mağlup ettiği maçta sergilediği futbolla herkesi kendisine hayran bırakan Mert Hakan Yandaş için sarı-lacivertlilerden paylaşım geldi.

Mert Hakan Oğuz Aydın'ın attığı 2. golün asistini yapmıştı.

İŞTE F.BAHÇE'NİN PAYLAŞIMI:

❄️🥶 Winter is here! He's always ready for the fight. pic.twitter.com/yiubMk1qWO