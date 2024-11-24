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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili olay iddia! West Ham'a gidecek denmişti ancak...

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili olay iddia! West Ham'a gidecek denmişti ancak...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında göreve getirdiği dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun sarı-lacivertlilerden ayrılarak West Ham United'ın başına geçeceği öne sürülmüştü. İngiliz basını, deneyimli çalıştırıcıyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr(DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 11:22
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MERT KILIÇ
FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili olay iddia! West Ham'a gidecek denmişti ancak...

İsmail Kartal'ın sözleşmesinin sona ermesinin ardından tecrübeli çalıştırıcıyla yollarını ayıran Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili olay iddia! West Ham'a gidecek denmişti ancak...

Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda on binlerce taraftarın katılımıyla düzenlenen törende Portekizli çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili olay iddia! West Ham'a gidecek denmişti ancak...

Fenerbahçe'nin Mourinho hamlesi dünya çapında ses getirirken, 61 yaşındaki çalıştırıcı oynattığı futbol ve oyuncu tercihleriyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili olay iddia! West Ham'a gidecek denmişti ancak...

Tecrübeli teknik adam, ligin 11. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından gündem yaratan açıklamalarda bulunmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili olay iddia! West Ham'a gidecek denmişti ancak...

"TÜRK LİGİNİ NEDEN İZLESİNLER?"

Jose Mourinho, "Yurtdışında kimse Türk ligini izlemek istemiyor. Premier Lig, Fransız ligi, Alman ligi, Portekiz ligi, Hollanda ligi var. Neden burayı izlesinler ki? Ligin yapısı çok karanlık ve çekicilikten yoksun. Ancak işim bu ve kulübüm için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili olay iddia! West Ham'a gidecek denmişti ancak...

Mourinho bu sözlerinin yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Manchester United maçı sonrası yaptığı açıklamalarla da manşetleri süsledi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili olay iddia! West Ham'a gidecek denmişti ancak...

"İNGİLTERE'YE GİTMEYE HAZIRIM"

Tecrübeli teknik adam "Fenerbahçe'den ayrıldığımda yapmam gereken en iyi şey, UEFA müsabakalarında oynamayan bir kulübe gitmek. Yani İngiltere'ye gitmeye hazırım. En alt sırasındaki ve iki yıl içinde bir teknik direktöre ihtiyaç duyan bir kulübe gitmeyi isterim." diyerek Premier Lig'e dönüş sinyali vermişti.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili olay iddia! West Ham'a gidecek denmişti ancak...

Jose Mourinho'nun adı son günlerde Newcastle United ve West Ham United ile anılıyordu.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili olay iddia! West Ham'a gidecek denmişti ancak...

Ancak Newcastle United'ın teknik direktör Eddie Howe ile yola devam etmeyi planladığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili olay iddia! West Ham'a gidecek denmişti ancak...

Mourinho'nun adının anıldığı diğer kulüp olan West Ham United'ın da kararı belli oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili olay iddia! West Ham'a gidecek denmişti ancak...

WEST HAM İHTİMALİ DÜŞÜK

İngiliz basını, Premier Lig ekibinin Julen Lopetegui ile yollarını ayırsa bile Jose Mourinho'yu takımın başına getirme ihtimalinin düşük olduğı aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho ile ilgili olay iddia! West Ham'a gidecek denmişti ancak...

Football Insider'a konuşan gazeteci Pete O'Rourke, Mourinho'nun Premier Lig ekipleri arasında adını dolaştırmak için bir strateji izlediğini söyledi.

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