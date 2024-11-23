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Haberler Fenerbahçe KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI İZLE | Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI İZLE | Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig 13. hafta maçlarıyla devam ediyor. Fenerbahçe, milli ara dönüşünde Kayserispor deplasmanında mücadele edecek. 4 eksikle sahaya çıkacak olan Kanaryanın hedefi, liderlik yolunda bir engeli daha puan kaybı yaşamadan aşmak. Direnç Tonusluoğlu'nun düdük çalacağı maçın yayın bilgileri ve ilk 11'leri merak ediliyor. Peki Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 15:01 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 15:04
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KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI İZLE | Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, milli ara dönüşündeki ilk maçında Kayserispor'un konuğu olacak. Tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerden ikisini Kayserispor karşısında elde eden sarı-lacivertliler, sahadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yolunda bir virajı kayıpsız geçmek istiyor. J Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı 23 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Carole, Hasan Ali, Bourabia, Baran Ali, Kartal Kayra, Ramazan, Cardoso, Bahoken

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz, Mert Hakan, Tadic, Nesyri

Kayserispor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

47. RANDEVU

Kayserispor ile Fenerbahçe, ligde 47. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 46 maçta sarı-lacivertlilerin büyük üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, rakibini 29 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor ise rakibini 8 karşılaşmada mağlup etti. İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 101 gol atarken, kalesinde 48 gol gördü.

KAYSERİ'DE 24. MAÇ

Kayserispor ile Fenerbahçe, Kayseri'de 24. lig mücadelelerine çıkacak. Daha önce burada oynanan 23 müsabakada Fenerbahçe 11 galibiyet elde ederken, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 37 gol atarken, ev sahibi ekip 23 kez sevindi.

TARİHİ SKORLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda cezası nedeniyle rakibiyle İzmir'de yaptığı maçı 8-1, 2004-2005 sezonunda İstanbul'daki müsabakayı da 7-0 kazanarak lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı. Fenerbahçe, geçen sezon Kayserispor'la oynadığı iki maçı da kazandı. Kayseri'de oynanan müsabakayı 4-3 kazanan sarı-lacivertliler, İstanbul'da da rakibine 3-0 üstünlük sağlamıştı.

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