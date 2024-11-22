FENERBAHÇE HABERİ | Al-Nassr'da dikkat çeken Talisca gelişmesi! Kadrodan çıkarıldı
Fenerbahçe'nin ara transferde kadrosuna katmak istediği, kariyerini Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da sürdüren Anderson Talisca ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Haberde ağrıları artan Anderson Talisca'nın, Al-Qadsiah maçının kadrosundan çıkarıldığı yazıldı.
NTV Spor'da yer alan haberde teknik direktör Stefano Pioli'nin, Talisca'nın yerine Angelo Gabriel ve Wesley'i maç kadrosuna dahil edeceği vurgulandı.
Suudi Arabistan Pro Lig'in 11. haftasındaki Al-Nassr - Al-Qadsiah maçı 22 Kasım Cuma günü TSİ 20:00'de oynanacak.
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