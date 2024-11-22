  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ | Al-Nassr'da dikkat çeken Talisca gelişmesi! Kadrodan çıkarıldı

FENERBAHÇE HABERİ | Al-Nassr'da dikkat çeken Talisca gelişmesi! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin ara transferde kadrosuna katmak istediği, kariyerini Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da sürdüren Anderson Talisca ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 Cuma 19:07
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERİ | Al-Nassr'da dikkat çeken Talisca gelişmesi! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Anderson Talisca ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERİ | Al-Nassr'da dikkat çeken Talisca gelişmesi! Kadrodan çıkarıldı

Brezilyalı yıldız futbolcu, Suudi Arabistan Ligi'nin 11. haftasında oynanacak Al-Nassr - Al-Quadsiah maçı öncesi kadrodan çıkarıldı.

FENERBAHÇE HABERİ | Al-Nassr'da dikkat çeken Talisca gelişmesi! Kadrodan çıkarıldı

Suudi Arabistan basını, ligde geçen hafta oynanan Al-Riyad maçı sonrası Talisca'nın uyluk kasında ağrılar hissettiğini yazdı.

FENERBAHÇE HABERİ | Al-Nassr'da dikkat çeken Talisca gelişmesi! Kadrodan çıkarıldı

Haberde ağrıları artan Anderson Talisca'nın, Al-Qadsiah maçının kadrosundan çıkarıldığı yazıldı.

FENERBAHÇE HABERİ | Al-Nassr'da dikkat çeken Talisca gelişmesi! Kadrodan çıkarıldı

NTV Spor'da yer alan haberde teknik direktör Stefano Pioli'nin, Talisca'nın yerine Angelo Gabriel ve Wesley'i maç kadrosuna dahil edeceği vurgulandı.

FENERBAHÇE HABERİ | Al-Nassr'da dikkat çeken Talisca gelişmesi! Kadrodan çıkarıldı

Suudi Arabistan Pro Lig'in 11. haftasındaki Al-Nassr - Al-Qadsiah maçı 22 Kasım Cuma günü TSİ 20:00'de oynanacak.

G.Saray'ın yeni yıldızı Bundesliga'dan! Transferi böyle duyurdular
REKLAM - Paraf
DİĞER
Engin Altan Düzyatan: Keskin duygulardan uzaklaşalı çok uzun zaman oldu!
Başkan Erdoğan'dan İstanbul Enerji Forumu'nda önemli açıklamalar
Hakim Ziyech'e sürpriz talip!
Babel'den Talisca övgüsü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray o maç için TFF'ye erteleme başvurusu yaptı! G.Saray o maç için TFF'ye erteleme başvurusu yaptı! 19:14
Al-Nassr'da dikkat çeken Talisca gelişmesi! Al-Nassr'da dikkat çeken Talisca gelişmesi! 19:06
G.Saray'ın yeni yıldızı Bundesliga'dan! Transferi böyle duyurdular G.Saray'ın yeni yıldızı Bundesliga'dan! Transferi böyle duyurdular 18:04
Burak Yılmaz'dan Hakan Çalhanoğlu'na ziyaret Burak Yılmaz'dan Hakan Çalhanoğlu'na ziyaret 17:50
G.Saray kafilesi Bodrum'da G.Saray kafilesi Bodrum'da 17:31
Babel'den Talisca övgüsü Babel'den Talisca övgüsü 17:12
Daha Eski
"A Ligi'ne giden takım olmak istiyoruz!" "A Ligi'ne giden takım olmak istiyoruz!" 17:10
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı 17:07
Ersin Aka silahlı saldırıda yaşamını yitirdi Ersin Aka silahlı saldırıda yaşamını yitirdi 16:25
UEFA'dan Hacıosmanoğlu'na ziyaret! UEFA'dan Hacıosmanoğlu'na ziyaret! 15:58
F.Bahçe ürünlerinin satışında büyük artış F.Bahçe ürünlerinin satışında büyük artış 15:57
F.Bahçe Kayserispor maçına hazır F.Bahçe Kayserispor maçına hazır 15:54