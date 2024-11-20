TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Süper Lig ekibine gidiyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezonun ikinci yarısı için kadro planlamasını oluşturmaya başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde takımı güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerde ocak ayının ilk ayrılığı gerçekleşiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe, ülkemizde bir dönem Beşiktaş formasını da terleten ve kariyerini Al-Nassr'da sürdüren Brezilyalı yıldızı kiralamak için görüşmelere başladı.
Talisca sonrası başta sol bek olmak üzere eksik görülen bölgeleri de güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, yapacağı transferlerle birlikte süre bulamayan bazı isimlerle de vedalaşacak.
Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen isimlerim başındaysa Bartuğ Elmaz geliyor.
YENİDEN SİVASSPOR'A KİRALANACAK
Geçen sezonun ikinci yarısını Sivasspor'da geçiren Bartuğ, devre arasında yeniden Yiğido'nun yolunu tutacak.
KADIKÖY'DE GÖRÜŞTÜLER
Sivasspor yönetiminin Kadıköy'deki Fenerbahçe-Sivasspor maçı öncesinde sarı-lacivertli yönetimle bu konuda görüşme yaptığı ortaya çıktı.
Genç Bartuğ teklifi yeniden kabul ederse kiralık olarak transfer gerçekleşecek.
Bartuğ Elmaz bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 3 maçta 46 dakika süre aldı.
21 yaşındaki orta saha oyuncusu skor katkısı üretemedi.
Bartuğ'un sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Genç futbolcunun güncel piyasa değeriyse 1.5 milyon Euro.
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