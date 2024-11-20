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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Süper Lig ekibine gidiyor

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Süper Lig ekibine gidiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezonun ikinci yarısı için kadro planlamasını oluşturmaya başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde takımı güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerde ocak ayının ilk ayrılığı gerçekleşiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 11:05
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Süper Lig ekibine gidiyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Süper Lig ekibine gidiyor

Sarı-lacivertliler, ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Süper Lig ekibine gidiyor

Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket edecek olan yönetimin ilk hedefiyse Anderson Talisca...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Süper Lig ekibine gidiyor

Fenerbahçe, ülkemizde bir dönem Beşiktaş formasını da terleten ve kariyerini Al-Nassr'da sürdüren Brezilyalı yıldızı kiralamak için görüşmelere başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Süper Lig ekibine gidiyor

Talisca sonrası başta sol bek olmak üzere eksik görülen bölgeleri de güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, yapacağı transferlerle birlikte süre bulamayan bazı isimlerle de vedalaşacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Süper Lig ekibine gidiyor

Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen isimlerim başındaysa Bartuğ Elmaz geliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Süper Lig ekibine gidiyor

YENİDEN SİVASSPOR'A KİRALANACAK

Geçen sezonun ikinci yarısını Sivasspor'da geçiren Bartuğ, devre arasında yeniden Yiğido'nun yolunu tutacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Süper Lig ekibine gidiyor

KADIKÖY'DE GÖRÜŞTÜLER

Sivasspor yönetiminin Kadıköy'deki Fenerbahçe-Sivasspor maçı öncesinde sarı-lacivertli yönetimle bu konuda görüşme yaptığı ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Süper Lig ekibine gidiyor

Genç Bartuğ teklifi yeniden kabul ederse kiralık olarak transfer gerçekleşecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Süper Lig ekibine gidiyor

Bartuğ Elmaz bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 3 maçta 46 dakika süre aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Süper Lig ekibine gidiyor

21 yaşındaki orta saha oyuncusu skor katkısı üretemedi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Süper Lig ekibine gidiyor

Bartuğ'un sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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