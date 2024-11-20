TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık yolda! Süper Lig ekibine gidiyor

Fenerbahçe, ülkemizde bir dönem Beşiktaş formasını da terleten ve kariyerini Al-Nassr'da sürdüren Brezilyalı yıldızı kiralamak için görüşmelere başladı.

Talisca sonrası başta sol bek olmak üzere eksik görülen bölgeleri de güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, yapacağı transferlerle birlikte süre bulamayan bazı isimlerle de vedalaşacak.