FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için inanılmaz teklif! Servet önerdiler
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında 19.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği ve sarı-lacivertlilerin en pahalı transferi olarak tarihe geçen Youssef En-Nesyri'yi Al-Nassr talip oldu. Suudi Arabistan ekibi, Faslı golcü için Fenerbahçe'ye adeta servet önerdi. İşte yapılan teklif... (FB spor haberi)
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Sarı-lacivertlilerle 5 yıllık sözleşme imzalayan En-Nesyri, Fenerbahçe'deki kariyerine istediği gibi bir başlangıç yapamasa da transferin gözdesi oldu.
Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, son dönemde formunu artırarak ilk 11'deki yerini sağlama alan Youssef En-Nesyri'ye talip oldu.
30 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Sabah'ın haberine göre, Anderson Talisca'yı renklerine bağlamaya çalışan sarı lacivertliler, diğer yandan Faslı santrforu için 30 milyon Euro'yu bulan bir teklif aldı.
İstanbul'a kadar gelen Arap yetkililer, 27 yaşındaki oyuncuyu çok istediklerini bildirse de Fenerbahçeli kurmayların, satışa kesinlikle onay vermeyecekleri ifade edildi.
Hem ara transferde En-Nesyri kalitesinde iyi bir forvet bulmanın çok zor olduğunu düşünen sarı-lacivertli yönetim, hem de oyuncunun değerinin daha da yükseleceğine inanıyor.
En-Nesyri'nin de İstanbul'da çok mutlu olduğu ve Avrupa dışındaki tekliflerle ilgilenmediği ifade edildi.
Bu arada yıldız oyuncu, transfer söylentilerinin tavan yaptığı dönemde milli takımıyla işini yapmaya devam ediyor.
Youssef En-Nesyri ile Sofyan Amrabat'ın formasını giydiği Fas, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde kendi sahasında ağırladığı Lesotho'yu 7-0 mağlup etti.
En-Nesyri 1 gol atarken Amrabat da 1 asist kaydetti. En-Nesyri'nin de Fas Milli Takımı ile 3 maç üst üste gol atması dikkat çekti.
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