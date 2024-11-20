FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için inanılmaz teklif! Servet önerdiler

İstanbul'a kadar gelen Arap yetkililer, 27 yaşındaki oyuncuyu çok istediklerini bildirse de Fenerbahçeli kurmayların, satışa kesinlikle onay vermeyecekleri ifade edildi.

Hem ara transferde En-Nesyri kalitesinde iyi bir forvet bulmanın çok zor olduğunu düşünen sarı-lacivertli yönetim, hem de oyuncunun değerinin daha da yükseleceğine inanıyor.