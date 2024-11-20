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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için inanılmaz teklif! Servet önerdiler

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için inanılmaz teklif! Servet önerdiler

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında 19.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği ve sarı-lacivertlilerin en pahalı transferi olarak tarihe geçen Youssef En-Nesyri'yi Al-Nassr talip oldu. Suudi Arabistan ekibi, Faslı golcü için Fenerbahçe'ye adeta servet önerdi. İşte yapılan teklif... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 13:03
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için inanılmaz teklif! Servet önerdiler

Sezon başında takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet eden Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak öne çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için inanılmaz teklif! Servet önerdiler

Sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferlerinden biriyse Youssef-En Nesyri olmuştu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için inanılmaz teklif! Servet önerdiler

Fenerbahçe, Sevilla forması giyen Faslı santrforu 19.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için inanılmaz teklif! Servet önerdiler

Sarı-lacivertlilerle 5 yıllık sözleşme imzalayan En-Nesyri, Fenerbahçe'deki kariyerine istediği gibi bir başlangıç yapamasa da transferin gözdesi oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için inanılmaz teklif! Servet önerdiler

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, son dönemde formunu artırarak ilk 11'deki yerini sağlama alan Youssef En-Nesyri'ye talip oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için inanılmaz teklif! Servet önerdiler

30 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Sabah'ın haberine göre, Anderson Talisca'yı renklerine bağlamaya çalışan sarı lacivertliler, diğer yandan Faslı santrforu için 30 milyon Euro'yu bulan bir teklif aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için inanılmaz teklif! Servet önerdiler

İstanbul'a kadar gelen Arap yetkililer, 27 yaşındaki oyuncuyu çok istediklerini bildirse de Fenerbahçeli kurmayların, satışa kesinlikle onay vermeyecekleri ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için inanılmaz teklif! Servet önerdiler

Hem ara transferde En-Nesyri kalitesinde iyi bir forvet bulmanın çok zor olduğunu düşünen sarı-lacivertli yönetim, hem de oyuncunun değerinin daha da yükseleceğine inanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için inanılmaz teklif! Servet önerdiler

En-Nesyri'nin de İstanbul'da çok mutlu olduğu ve Avrupa dışındaki tekliflerle ilgilenmediği ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için inanılmaz teklif! Servet önerdiler

Bu arada yıldız oyuncu, transfer söylentilerinin tavan yaptığı dönemde milli takımıyla işini yapmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için inanılmaz teklif! Servet önerdiler

Youssef En-Nesyri ile Sofyan Amrabat'ın formasını giydiği Fas, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde kendi sahasında ağırladığı Lesotho'yu 7-0 mağlup etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - En-Nesyri için inanılmaz teklif! Servet önerdiler

En-Nesyri 1 gol atarken Amrabat da 1 asist kaydetti. En-Nesyri'nin de Fas Milli Takımı ile 3 maç üst üste gol atması dikkat çekti.

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