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Haberler Fenerbahçe Angel Di Maria'dan çarpıcı Jose Mourinho sözleri: Oyuncularını ölene kadar savunuyor

Angel Di Maria'dan çarpıcı Jose Mourinho sözleri: Oyuncularını ölene kadar savunuyor

Angel Di Maria, konuk olduğu bir programda Real Madrid'e transfer olduktan sonra yaşadığı süreci ve şu anda Fenerbahçe'de görev yapan Jose Mourinho'nun üzerinde olan etkisini anlattı. İşte Di Maria'dan çarpıcı ifadeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 16:20
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Angel Di Maria'dan çarpıcı Jose Mourinho sözleri: Oyuncularını ölene kadar savunuyor

Portekiz Ligi takımlarından Benfica'da forma giyen 36 yaşındaki kanat oyuncusu Angel Di Maria, eski teknik direktörü Jose Mourinho'ya ve Real Madrid'de forma giydiği döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Angel Di Maria'dan çarpıcı Jose Mourinho sözleri: Oyuncularını ölene kadar savunuyor

YouTube'da yayınlanan bir programa katılan yıldız oyuncu, Real Madrid'e transfer olduktan sonra alışık olmadığı bir pozisyonda oynamaya başladığını ancak zamanla alıştığını söyledi.

Angel Di Maria'dan çarpıcı Jose Mourinho sözleri: Oyuncularını ölene kadar savunuyor

Real Madrid'de forma giydiği dönem için, "Real Madrid'e gelene kadar hep solda oynadım. Real Madrid'e gittiğimde solda Cristiano Ronaldo vardı ve kendime bir yer bulmam gerekiyordu. Sağda oynamaya ve bunu sevmeye başladım. Kendimi çok rahat hissettim." ifadelerini kullandı.

Angel Di Maria'dan çarpıcı Jose Mourinho sözleri: Oyuncularını ölene kadar savunuyor

Tecrübeli futbolcu, Real Madrid'de birlikte çalıştığı eski teknik direktörü Jose Mourinho'dan övgüyle bahsetti. Di Maria, "Mourinho'nun bana bir şey söylemesine gerek yoktu. Solda oynamam imkansızdı. 4-3-3'te solda oynayamazdım ve uyum sağlamak zorundaydım. Karim ve Higuain de forvetlerdi." açıklamasında bulundu.

Angel Di Maria'dan çarpıcı Jose Mourinho sözleri: Oyuncularını ölene kadar savunuyor

Di Maria ayrıca, "İhtiyaçtan dolayı sağda oynamak zorunda kaldım ve kendimle ilgili yeni bir şey keşfettim. İyi adapte oldum ve içe doğru oynamaya başladım. Mourinho inanılmaz bir insan. Oyuncularını ölene kadar savunuyor. Çok güzel üç yıl geçirdik, onun hakkında söyleyecek olumsuz hiçbir şeyim yok." dedi.

Angel Di Maria'dan çarpıcı Jose Mourinho sözleri: Oyuncularını ölene kadar savunuyor

Manuel Pellegrini'nin takımdan ayrılmasıyla 2010 senesinde Real Madrid'e imza atan Jose Mourinho, 2012 yılında La Liga şampiyonluğu yaşamıştı ve Tomislav Ivic, Ernst Happel ve Giovanni Trapattoni'den sonra dört farklı ülkede şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör olmuştu.

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