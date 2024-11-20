Angel Di Maria'dan çarpıcı Jose Mourinho sözleri: Oyuncularını ölene kadar savunuyor
Angel Di Maria, konuk olduğu bir programda Real Madrid'e transfer olduktan sonra yaşadığı süreci ve şu anda Fenerbahçe'de görev yapan Jose Mourinho'nun üzerinde olan etkisini anlattı. İşte Di Maria'dan çarpıcı ifadeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Tecrübeli futbolcu, Real Madrid'de birlikte çalıştığı eski teknik direktörü Jose Mourinho'dan övgüyle bahsetti. Di Maria, "Mourinho'nun bana bir şey söylemesine gerek yoktu. Solda oynamam imkansızdı. 4-3-3'te solda oynayamazdım ve uyum sağlamak zorundaydım. Karim ve Higuain de forvetlerdi." açıklamasında bulundu.
Di Maria ayrıca, "İhtiyaçtan dolayı sağda oynamak zorunda kaldım ve kendimle ilgili yeni bir şey keşfettim. İyi adapte oldum ve içe doğru oynamaya başladım. Mourinho inanılmaz bir insan. Oyuncularını ölene kadar savunuyor. Çok güzel üç yıl geçirdik, onun hakkında söyleyecek olumsuz hiçbir şeyim yok." dedi.
Manuel Pellegrini'nin takımdan ayrılmasıyla 2010 senesinde Real Madrid'e imza atan Jose Mourinho, 2012 yılında La Liga şampiyonluğu yaşamıştı ve Tomislav Ivic, Ernst Happel ve Giovanni Trapattoni'den sonra dört farklı ülkede şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör olmuştu.
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