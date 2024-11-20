Angel Di Maria'dan çarpıcı Jose Mourinho sözleri: Oyuncularını ölene kadar savunuyor

Tecrübeli futbolcu, Real Madrid'de birlikte çalıştığı eski teknik direktörü Jose Mourinho'dan övgüyle bahsetti. Di Maria, "Mourinho'nun bana bir şey söylemesine gerek yoktu. Solda oynamam imkansızdı. 4-3-3'te solda oynayamazdım ve uyum sağlamak zorundaydım. Karim ve Higuain de forvetlerdi." açıklamasında bulundu.

Di Maria ayrıca, "İhtiyaçtan dolayı sağda oynamak zorunda kaldım ve kendimle ilgili yeni bir şey keşfettim. İyi adapte oldum ve içe doğru oynamaya başladım. Mourinho inanılmaz bir insan. Oyuncularını ölene kadar savunuyor. Çok güzel üç yıl geçirdik, onun hakkında söyleyecek olumsuz hiçbir şeyim yok." dedi.