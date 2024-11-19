TRANSFER HABERİ: Yaza niyet kışa kısmet! Fenerbahçe için sol bekte hedef yine o isim
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları sürüyor. Sezon başında Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transfer olması ve sezon içerisinde Jayden Oosterwolde'nin sakatlık yaşaması sarı-lacivertli ekibin sol bekte sorun yaşamasına sebep oldu. Muhakkak bir sol bek takviyesi yapmak isteyen Kanarya, bu doğrultuda rotasını Belçika'ya çevirdi. Yönetim, Mourinho'nun talebi doğrultusunda o yıldızı hedefteki ilk isim olarak belirledi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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1.90 boyundaki oyuncu, sol bekin yanı sıra stoper ve orta saha sol da oynayabiliyor.
Bu sebepten dolayı Jose, 22 yaşındaki futbolcuyu ilk sıraya yazdı.
Fenerbahçe sportif direktörü Branco'nun da ilk teması kurduğu öğrenildi.
Gent'in sözleşmesi 2027'de bitecek olan İngiliz oyuncu için 15 milyon euro talep ettiği Fenerbahçe'nin ise 8 milyon euro önerdiği belirtildi.
JOSE STOPERDE DE DÜŞÜNÜYOR
Teknik direktör Jose Mourinho, Archie Brown'u uzun boyundan dolayı zaman zaman stoperde de değerlendirebileceğini yönetime iletti.
Sol ayaklı olması nedeniyle Jose, savunmada Archie ile elinin çok güçleneceğini de söyledi.
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