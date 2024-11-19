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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Yaza niyet kışa kısmet! Fenerbahçe için sol bekte hedef yine o isim

TRANSFER HABERİ: Yaza niyet kışa kısmet! Fenerbahçe için sol bekte hedef yine o isim

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları sürüyor. Sezon başında Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transfer olması ve sezon içerisinde Jayden Oosterwolde'nin sakatlık yaşaması sarı-lacivertli ekibin sol bekte sorun yaşamasına sebep oldu. Muhakkak bir sol bek takviyesi yapmak isteyen Kanarya, bu doğrultuda rotasını Belçika'ya çevirdi. Yönetim, Mourinho'nun talebi doğrultusunda o yıldızı hedefteki ilk isim olarak belirledi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ: Yaza niyet kışa kısmet! Fenerbahçe için sol bekte hedef yine o isim

Jayden Oosterwolde'nin sakatlanıp sezonu kapatmasının ardından sol bek arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de adaylar belli olmaya başladı.

TRANSFER HABERİ: Yaza niyet kışa kısmet! Fenerbahçe için sol bekte hedef yine o isim

Alternatifli bir liste oluşturan sarı-lacivertliler, çalışmalara başlamış durumda.

TRANSFER HABERİ: Yaza niyet kışa kısmet! Fenerbahçe için sol bekte hedef yine o isim

Bu listenin ilk sırasında ise Belçika ekibi Gent'in 22 yaşındaki İngiliz yıldızı Archie Brown var.

TRANSFER HABERİ: Yaza niyet kışa kısmet! Fenerbahçe için sol bekte hedef yine o isim

1.90 boyundaki oyuncu, sol bekin yanı sıra stoper ve orta saha sol da oynayabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Yaza niyet kışa kısmet! Fenerbahçe için sol bekte hedef yine o isim

Bu sebepten dolayı Jose, 22 yaşındaki futbolcuyu ilk sıraya yazdı.

TRANSFER HABERİ: Yaza niyet kışa kısmet! Fenerbahçe için sol bekte hedef yine o isim

Fenerbahçe sportif direktörü Branco'nun da ilk teması kurduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Yaza niyet kışa kısmet! Fenerbahçe için sol bekte hedef yine o isim

Gent'in sözleşmesi 2027'de bitecek olan İngiliz oyuncu için 15 milyon euro talep ettiği Fenerbahçe'nin ise 8 milyon euro önerdiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Yaza niyet kışa kısmet! Fenerbahçe için sol bekte hedef yine o isim

JOSE STOPERDE DE DÜŞÜNÜYOR

Teknik direktör Jose Mourinho, Archie Brown'u uzun boyundan dolayı zaman zaman stoperde de değerlendirebileceğini yönetime iletti.

TRANSFER HABERİ: Yaza niyet kışa kısmet! Fenerbahçe için sol bekte hedef yine o isim

Sol ayaklı olması nedeniyle Jose, savunmada Archie ile elinin çok güçleneceğini de söyledi.

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