  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Derbiye kadar kayıp istemiyor

Derbiye kadar kayıp istemiyor

Jose, milli ara dönüşünde kayıp istemiyor. Mourinho, 7 Aralık’taki Beşiktaş derbisinde kadar hata yapılmamasını bunun şampiyonluk yarışında büyük önem taşıdığını da vurguladı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Derbiye kadar kayıp istemiyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, takımına Beşiktaş derbisini işaret etti. Milli ara sonrasında derbiye kadar oynanacak olan karşılaşmalarda kayıp yaşamak istemediğinin altını çizen Portekizli çalıştırıcı, Dolmabahçe'ye 2'de 2'yle gitmeleri gerektiğini vurguladı. Kayserispor'u hafife almamalarını öğrencilerine ileten Jose, "Zor maç olacak. Rakibin ligdeki durumu ve takımdaki eksikleri sizi yanıltmasın" dedi. Kayserispor ve arkasından oynanacak olan Gaziantep FK mücadelelerinden 6 puanı alarak Beşiktaş derbisine çıkmalarının kendilerine şampiyonluk yarışında artı katacağını da öğrencilerine ileten Portekizli çalıştırıcı, "Şampiyonluk yarışında bu karşılaşmaların önemi çok büyük" dedi. Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi de dahil olmak üzere ilk yarının kalan 7 maçından 21 puan hedefliyor. Bunu başaracağına da inancı tam Jose'nin.

MESAİ BUGÜN BAŞLIYOR

Dünü izinli geçiren F.Bahçe, bugün kaldığı yerden Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacak. Teknik direktör Jose Mourinho'nun maç taktiği üzerinde detaylı bir çalışma yaptıracağı belirtildi.

İşte Cimbom'un Osimhen planı
F.Bahçe'de Talisca için ikinci raunt!
DİĞER
SON DAKİKA: Fenerbahçe’nin Talisca planı belli oldu! Transferin perde arkası ortaya çıktı: İstanbul'a geldiler...
12 Eylül ve 28 Şubat işkencecisi Muazzez İlmiye Çığ'ın 110 yıllık hayatının karanlık yüzü!
Aslan'dan Norveçli golcüye kanca!
F.Bahçe için sol bekte hedef yine o isim
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var?⚽ 19 Kasım Salı Bugün hangi maçlar var?⚽ 19 Kasım Salı 08:09
Portekiz ile Hırvatistan çeyrek finalde! Portekiz ile Hırvatistan çeyrek finalde! 01:15
İspanya'dan namağlup final! İspanya'dan namağlup final! 01:15
Portekiz ile Hırvatistan çeyrek finalde! Portekiz ile Hırvatistan çeyrek finalde! 01:15
İspanya'dan namağlup final! İspanya'dan namağlup final! 01:11
İspanya'dan namağlup final! İspanya'dan namağlup final! 01:10
Daha Eski
En Nesyri attı! Fas farklı kazandı En Nesyri attı! Fas farklı kazandı 01:09
En Nesyri attı! Fas farklı kazandı En Nesyri attı! Fas farklı kazandı 01:09
Beşiktaş'tan Nijeryalı yıldıza kanca! Beşiktaş'tan Nijeryalı yıldıza kanca! 00:37
Mourinho'dan flaş Levent Mercan kararı! Mourinho'dan flaş Levent Mercan kararı! 00:03
G.Saray'dan flaş Jelert kararı! G.Saray'dan flaş Jelert kararı! 00:03
Milli yıldızımız için yer yerinden oynayacak! Milli yıldızımız için yer yerinden oynayacak! 00:03