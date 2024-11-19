Derbiye kadar kayıp istemiyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, takımına Beşiktaş derbisini işaret etti. Milli ara sonrasında derbiye kadar oynanacak olan karşılaşmalarda kayıp yaşamak istemediğinin altını çizen Portekizli çalıştırıcı, Dolmabahçe'ye 2'de 2'yle gitmeleri gerektiğini vurguladı. Kayserispor'u hafife almamalarını öğrencilerine ileten Jose, "Zor maç olacak. Rakibin ligdeki durumu ve takımdaki eksikleri sizi yanıltmasın" dedi. Kayserispor ve arkasından oynanacak olan Gaziantep FK mücadelelerinden 6 puanı alarak Beşiktaş derbisine çıkmalarının kendilerine şampiyonluk yarışında artı katacağını da öğrencilerine ileten Portekizli çalıştırıcı, "Şampiyonluk yarışında bu karşılaşmaların önemi çok büyük" dedi. Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi de dahil olmak üzere ilk yarının kalan 7 maçından 21 puan hedefliyor. Bunu başaracağına da inancı tam Jose'nin.

MESAİ BUGÜN BAŞLIYOR

Dünü izinli geçiren F.Bahçe, bugün kaldığı yerden Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacak. Teknik direktör Jose Mourinho'nun maç taktiği üzerinde detaylı bir çalışma yaptıracağı belirtildi.