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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Bir zamanların 150 milyon euroluk yıldızı Fenerbahçe'ye çok yakın!

TRANSFER HABERLERİ | Bir zamanların 150 milyon euroluk yıldızı Fenerbahçe'ye çok yakın!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya davem ediyor. Kanarya'nın son olarak transferde hücum bölgesi için oldukça flaş bir ismi gündemine aldığı öğrenildi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 11:17
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TRANSFER HABERLERİ | Bir zamanların 150 milyon euroluk yıldızı Fenerbahçe'ye çok yakın!

Fenerbahçe, Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından önceliğini sol bek transferi olarak belirlese de hücum hattına da takviye yapma kararı aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Bir zamanların 150 milyon euroluk yıldızı Fenerbahçe'ye çok yakın!

Bunun da en büyük sebebi Youssef En-Nesyri ile Sebastian Szymanski'den skor anlamında verim alınamaması...

TRANSFER HABERLERİ | Bir zamanların 150 milyon euroluk yıldızı Fenerbahçe'ye çok yakın!

İki bölgeyi nokta atışı tek transferle doldurmak isteyen sarı-lacivertliler, hem santrfor hem de forvet arası olarak görev yapabilen Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann'ı gündemine aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Bir zamanların 150 milyon euroluk yıldızı Fenerbahçe'ye çok yakın!

12.5 MİLYON EURO MAAŞI VAR

33 yaşındaki oyuncu için kısa süre içinde harekete geçilmesi planlanıyor. Atletico Madrid'le görüşmeleri sportif direktör Mario Branco gerçekleştirecek.

TRANSFER HABERLERİ | Bir zamanların 150 milyon euroluk yıldızı Fenerbahçe'ye çok yakın!

Griezmann'ı ikna etmek için ise Jose Mourinho bir görüşme yapacak. İspanya'da şu anda 12.5 milyon euro net maaş alan ve La Liga'da en fazla kazanan ilk 15 oyuncu arasında bulunan Griezmann için sponsorların da devreye gireceği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Bir zamanların 150 milyon euroluk yıldızı Fenerbahçe'ye çok yakın!

Griezmann transferi olursa En-Nesyri'yle veda gerçekleşebilir.

TRANSFER HABERLERİ | Bir zamanların 150 milyon euroluk yıldızı Fenerbahçe'ye çok yakın!

150 MİLYON EURO'YA ULAŞTI

Real Sociedad'da profesyonel futbol hayatına başlayan Griezmann, burada sergilediği performans sonrasında Atletico Madrid'e 30 milyon euroya transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Bir zamanların 150 milyon euroluk yıldızı Fenerbahçe'ye çok yakın!

2018'de 150 milyon euro piyasa değerine ulaşan Fransız oyuncu, 2019'da ise Barcelona'ya 120 milyon euroya geçti. 2 sezon sonra yeniden Atletico'ya döndü.

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