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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Osayi Samuel'in bonservisi belli oldu!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Osayi Samuel'in bonservisi belli oldu!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yıldız sağ beki Osayi Samuel için birçok Avrupa takımının ilgisi yazılmaya başlandı. Sarı-lacivertliler ise bu noktada oyuncunun bonservisini belirledi. Fenerbahçe, Nijeryalı sağ bek için ödediği bonservisin tam 40 katını talep edecek. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 15:13
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Osayi Samuel'in bonservisi belli oldu!

İç transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de hedefteki isimlerden biri de Bright Osayi-Samuel.


FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Osayi Samuel'in bonservisi belli oldu!

Bir süredir Nijeryalı sağ bek ile yeni sözleşme görüşmeleri yürüten Fenerbahçe, Osayi-Samuel'den gelecek cevabı bekliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Osayi Samuel'in bonservisi belli oldu!

Öte yandan 26 yaşındaki futbolcuyla temasların uzaması üzerine Başkan Ali Koç devreye girdi. Türkiye Gazetesi, Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde Osayi-Samuel'in babasıyla bir yemek yediğini yazdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Osayi Samuel'in bonservisi belli oldu!

Haberde görüşmelerin olumlu seyrettiği ve Fenerbahçe'nin Osayi-Samuel'e yıllık 2 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Osayi Samuel'in bonservisi belli oldu!

Bu arada Fenerbahçe, İngiliz kulüplerine yazılan Bright Osayi-Samuel'in bonservisini belirledi. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı futbolcudan en az 20 milyon euro bonservis geliri bekliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Osayi Samuel'in bonservisi belli oldu!

Transferin söz konusu rakama gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe oyuncuyu aldığı bedelin tam 40 katına göndermiş olacak. Osayi Samuel, 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde 500 bin euroya transfer edilmişti.

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