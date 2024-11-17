FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Osayi Samuel'in bonservisi belli oldu!

Haberde görüşmelerin olumlu seyrettiği ve Fenerbahçe'nin Osayi-Samuel'e yıllık 2 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi.

Bu arada Fenerbahçe, İngiliz kulüplerine yazılan Bright Osayi-Samuel'in bonservisini belirledi. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı futbolcudan en az 20 milyon euro bonservis geliri bekliyor.