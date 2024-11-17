FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Osayi Samuel'in bonservisi belli oldu!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin yıldız sağ beki Osayi Samuel için birçok Avrupa takımının ilgisi yazılmaya başlandı. Sarı-lacivertliler ise bu noktada oyuncunun bonservisini belirledi. Fenerbahçe, Nijeryalı sağ bek için ödediği bonservisin tam 40 katını talep edecek. İşte ayrıntılar... FB SPOR HABERLERİ
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Bir süredir Nijeryalı sağ bek ile yeni sözleşme görüşmeleri yürüten Fenerbahçe, Osayi-Samuel'den gelecek cevabı bekliyor.
Öte yandan 26 yaşındaki futbolcuyla temasların uzaması üzerine Başkan Ali Koç devreye girdi. Türkiye Gazetesi, Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde Osayi-Samuel'in babasıyla bir yemek yediğini yazdı.
Haberde görüşmelerin olumlu seyrettiği ve Fenerbahçe'nin Osayi-Samuel'e yıllık 2 milyon euroluk teklif yaptığı belirtildi.
Bu arada Fenerbahçe, İngiliz kulüplerine yazılan Bright Osayi-Samuel'in bonservisini belirledi. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı futbolcudan en az 20 milyon euro bonservis geliri bekliyor.
Transferin söz konusu rakama gerçekleşmesi durumunda Fenerbahçe oyuncuyu aldığı bedelin tam 40 katına göndermiş olacak. Osayi Samuel, 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde 500 bin euroya transfer edilmişti.
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