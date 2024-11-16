TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Medina gelişmesi! İşler zorlaştı

MEDINA'DA İŞLER ZORLAŞTI aspor.com.tr editörü Bedirhan Altundağ'ın elcrackdeportivo.com'dan derlediği habere göre; Boca Juniors, Cristian Medina için oyuncunun serbest kalma bedelini talep ediyor.

2027 yılının sonuna kadar sarı-lacivertli ekip ile sözleşmesi devam eden Medina'nın serbest kalma bedeli ise 15 milyon dolar.