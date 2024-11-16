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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Medina gelişmesi! İşler zorlaştı

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Medina gelişmesi! İşler zorlaştı

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde renklerine bağlamak istediği fakat zamandan kaynaklı başarısız olduğu Cristian Medina transferinde oyuncunun kulübü Boca Juniors, devre arasında gerçekleşmesi öngörülen transfer için işleri zorlaştırıyor. İşte sarı lacivertli ekibe gelmek istediği bilinen oyuncu için kulübünün koştuğu şart... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 17:01
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Medina gelişmesi! İşler zorlaştı

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın ardından 2'ncilik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Medina gelişmesi! İşler zorlaştı

Uzun zamandır gündemine Boca Juniors'ta forma giyen Cristian Medina'yı alan sarı-lacivertlileri üzecek bir haber duyuruldu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Medina gelişmesi! İşler zorlaştı

Devre arasına takıma kazandırılmasına kesin gözüyle bakılan 22 yaşındaki orta saha için işler istendiği kadar kolay olmayabilir.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Medina gelişmesi! İşler zorlaştı

Arjantin basını, Medina'nın kulübü Boca Juniors'un transfer için şartını duyurdu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Medina gelişmesi! İşler zorlaştı

MEDINA'DA İŞLER ZORLAŞTI

aspor.com.tr editörü Bedirhan Altundağ'ın elcrackdeportivo.com'dan derlediği habere göre; Boca Juniors, Cristian Medina için oyuncunun serbest kalma bedelini talep ediyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Medina gelişmesi! İşler zorlaştı

2027 yılının sonuna kadar sarı-lacivertli ekip ile sözleşmesi devam eden Medina'nın serbest kalma bedeli ise 15 milyon dolar.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Medina gelişmesi! İşler zorlaştı

Öte yandan haberin detaylarında, yıldız oyuncuya İspanya'dan da 2 talibin çıktığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Medina gelişmesi! İşler zorlaştı

SEZON RAKAMLARI

Cristian Medina bu sezon Boca Juniors formasıyla 30 resmi maçta boy gösterdi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Medina gelişmesi! İşler zorlaştı

2424 dakika sahada kalan yıldız oyuncu bu sürelerde 3 gol ve 3 asist üretmeyi başardı.

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