TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de Medina gelişmesi! İşler zorlaştı
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde renklerine bağlamak istediği fakat zamandan kaynaklı başarısız olduğu Cristian Medina transferinde oyuncunun kulübü Boca Juniors, devre arasında gerçekleşmesi öngörülen transfer için işleri zorlaştırıyor. İşte sarı lacivertli ekibe gelmek istediği bilinen oyuncu için kulübünün koştuğu şart... | Son dakika FB spor haberleri
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Arjantin basını, Medina'nın kulübü Boca Juniors'un transfer için şartını duyurdu.
MEDINA'DA İŞLER ZORLAŞTI
aspor.com.tr editörü Bedirhan Altundağ'ın elcrackdeportivo.com'dan derlediği habere göre; Boca Juniors, Cristian Medina için oyuncunun serbest kalma bedelini talep ediyor.
2027 yılının sonuna kadar sarı-lacivertli ekip ile sözleşmesi devam eden Medina'nın serbest kalma bedeli ise 15 milyon dolar.
Öte yandan haberin detaylarında, yıldız oyuncuya İspanya'dan da 2 talibin çıktığı iddia edildi.
SEZON RAKAMLARI
Cristian Medina bu sezon Boca Juniors formasıyla 30 resmi maçta boy gösterdi.
2424 dakika sahada kalan yıldız oyuncu bu sürelerde 3 gol ve 3 asist üretmeyi başardı.
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