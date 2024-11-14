TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Oosterwolde piyangosu! Sakat olmasına rağmen...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Süper Lig'de oynanan Samsunspor maçında ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve sezonu kapatan Jayden Oosterwolde, transferin gözde isimlerinden olmaya devam ediyor. Üç takımın ocak ayında Hollandalı sol bek için sarı-lacivertlilere teklif yapacağı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Ancak ilgilerini kaybetmeyen Roma, West Ham United ve Crystal Palace'ın oyuncunun sakatlanmasına rağmen ocak ayında transferi için harekete geçmeyi planladıkları kaydedildi.
Sabah'ın haberine göre, sol bekin yanı sıra stoperde de oynayabilen genç futbolcu için nabız yoklaması yapıldığı ifade edildi.
20 MİLYON EURO'DAN AŞAĞI OLMAZ
Bu transferde kapıyı 20 milyon Euro'dan açacak olan yönetim, ocak ayında bu rakamı bulan teklifler gelmesi halinde değerlendirmeye alacak.
2027'ye kadar sözleşmesi devam eden başarılı futbolcu, bu sezon 14 maçta forma giydi.
2023 Ocak ayında Parma'dan 6 milyon Euro'ya transfer edilen Oosterwolde, sarı-lacivertli formayla toplamda 62 karşılaşmada mücadele etti.
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