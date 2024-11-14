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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Oosterwolde piyangosu! Sakat olmasına rağmen...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Oosterwolde piyangosu! Sakat olmasına rağmen...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de Süper Lig'de oynanan Samsunspor maçında ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve sezonu kapatan Jayden Oosterwolde, transferin gözde isimlerinden olmaya devam ediyor. Üç takımın ocak ayında Hollandalı sol bek için sarı-lacivertlilere teklif yapacağı öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Oosterwolde piyangosu! Sakat olmasına rağmen...

Samsunspor maçında sakatlanarak sezonu kapatan ve geçen hafta ön çapraz bağ operasyonu geçiren Jayden Oosterwolde, hâlâ transferin gözde isimlerinden...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Oosterwolde piyangosu! Sakat olmasına rağmen...

Önümüzdeki sezonun planlamasını yapan Avrupa takımları, 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için mücadele ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Oosterwolde piyangosu! Sakat olmasına rağmen...

Sezon başında gelen teklifleri sarı-lacivertliler, "Hem Ferdi hem Oosterwolde'yi satamayız" diyerek reddetmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Oosterwolde piyangosu! Sakat olmasına rağmen...

Ancak ilgilerini kaybetmeyen Roma, West Ham United ve Crystal Palace'ın oyuncunun sakatlanmasına rağmen ocak ayında transferi için harekete geçmeyi planladıkları kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Oosterwolde piyangosu! Sakat olmasına rağmen...

Sabah'ın haberine göre, sol bekin yanı sıra stoperde de oynayabilen genç futbolcu için nabız yoklaması yapıldığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Oosterwolde piyangosu! Sakat olmasına rağmen...

20 MİLYON EURO'DAN AŞAĞI OLMAZ

Bu transferde kapıyı 20 milyon Euro'dan açacak olan yönetim, ocak ayında bu rakamı bulan teklifler gelmesi halinde değerlendirmeye alacak.

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