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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin ilk golünden önce el var mı? Eski hakemler yorumladı

Fenerbahçe'nin ilk golünden önce el var mı? Eski hakemler yorumladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de ilk gol sonrasındaki VAR müdahalesi maça damga vurdu. Hakem Kadir Sağlam, Samet Akaydin'in golü öncesi Alexander Djiku'nun elle oynadığı gerekçesiyle VAR'a çağrılsa da gol kararından vazgeçmedi. Eski hakemler, çok konuşulan bu pozisyonu canlı yayında değerlendirdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 09:36
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Fenerbahçe'nin ilk golünden önce el var mı? Eski hakemler yorumladı

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Bu mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 4-0 kazandı.

Fenerbahçe'nin ilk golünden önce el var mı? Eski hakemler yorumladı

Kanarya'nın gollerini Samet Akaydin, Dusan Tadic, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin kaydetti.

Fenerbahçe'nin ilk golünden önce el var mı? Eski hakemler yorumladı

Bu galibiyet sonrasında Fenerbahçe puanını 26'ya yükselterek milli araya ikinci olarak gitti.

Fenerbahçe'nin ilk golünden önce el var mı? Eski hakemler yorumladı

Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetirken, Sağlam'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Serkan Çimen yaptı.

Fenerbahçe'nin ilk golünden önce el var mı? Eski hakemler yorumladı

Maçın VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturdu.

Fenerbahçe'nin ilk golünden önce el var mı? Eski hakemler yorumladı

Mücadele ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'un hakem programı beIN Trio'da Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran yorumlarda bulundu.

Fenerbahçe'nin ilk golünden önce el var mı? Eski hakemler yorumladı

Eski hakemler gecenin sonunda en çok tartışma yaratan o pozisyonu değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin ilk golünden önce el var mı? Eski hakemler yorumladı

Peki, Djiku'nun eline gelen top sonrası iptal ve penaltı olur mu? İşte detaylar...

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

Fenerbahçe'nin ilk golünden önce el var mı? Eski hakemler yorumladı

"Fenerbahçe'nin attığı ilk golde elle oynama var mı?

Deniz Çoban: Top neredeyse, abartırsam uzaydan geliyor, uzaydan düşüyor. İki oyuncu yukarıdan gelecek top için mücadele ediyor. İki oyuncunun da elleri kolları doğal konumda. O yukarıdan gelen top kazara Fenerbahçeli oyuncunun eline düşüyor, Sivassporlu oyuncunun da eline düşebilirdi. Atağın devamı gol oldu. Tertemiz bir gol. Şüpheye bile mahal vermeyecek kadar temiz bir gol. UEFA eğitimlerinde var bu, 'rain ball', yağmur damlası gibi düşüyor, oyuncunun yapacağı hiçbir şey yok. Top o kadar yüksekte ki kadrajda görünmüyor. Djiku'nun kolları doğal. Topa doğru sıçradı, kolları yukarı çıktı, daha sonra kolları aşağı indi, top eline geldi. Savunmacının da eline gelse penaltı değil, hücumcunun eline gelince de ihlal değil. Djiku gol atsa direkt, orada ihlal olurdu. VAR'ın müdahale etmesi, bu sezonki hatalı VAR müdahalelerinde ilk 2'ye girer, birinci bile olabilir.

Fenerbahçe'nin ilk golünden önce el var mı? Eski hakemler yorumladı

Bülent Yıldırım: Kazara elle oynamalarda, elle oynama kazara olsa bile hemen akabinde gol olursa iptal olabilir. UEFA 'rain ball' desin, ben minareden düşen top diyeyim. İhlal olmaz, penaltı olmaz. VAR müdahalesi kural bilgisi eksikliğinden kaynaklanıyor.

Fenerbahçe'nin ilk golünden önce el var mı? Eski hakemler yorumladı

Bahattin Duran: Djiku bilerek elle oynamadı. Fenerbahçe'nin golü nizami. Yanlış VAR müdahalesine rağmen hakem golü verdi, hakemi tebrik ederiz.

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