Fenerbahçe'nin ilk golünden önce el var mı? Eski hakemler yorumladı

Bülent Yıldırım: Kazara elle oynamalarda, elle oynama kazara olsa bile hemen akabinde gol olursa iptal olabilir. UEFA 'rain ball' desin, ben minareden düşen top diyeyim. İhlal olmaz, penaltı olmaz. VAR müdahalesi kural bilgisi eksikliğinden kaynaklanıyor.