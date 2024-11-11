Fenerbahçe'nin ilk golünden önce el var mı? Eski hakemler yorumladı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de ilk gol sonrasındaki VAR müdahalesi maça damga vurdu. Hakem Kadir Sağlam, Samet Akaydin'in golü öncesi Alexander Djiku'nun elle oynadığı gerekçesiyle VAR'a çağrılsa da gol kararından vazgeçmedi. Eski hakemler, çok konuşulan bu pozisyonu canlı yayında değerlendirdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetirken, Sağlam'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Serkan Çimen yaptı.
Maçın VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturdu.
Mücadele ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'un hakem programı beIN Trio'da Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran yorumlarda bulundu.
Eski hakemler gecenin sonunda en çok tartışma yaratan o pozisyonu değerlendirdi.
Peki, Djiku'nun eline gelen top sonrası iptal ve penaltı olur mu? İşte detaylar...
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
"Fenerbahçe'nin attığı ilk golde elle oynama var mı?
Deniz Çoban: Top neredeyse, abartırsam uzaydan geliyor, uzaydan düşüyor. İki oyuncu yukarıdan gelecek top için mücadele ediyor. İki oyuncunun da elleri kolları doğal konumda. O yukarıdan gelen top kazara Fenerbahçeli oyuncunun eline düşüyor, Sivassporlu oyuncunun da eline düşebilirdi. Atağın devamı gol oldu. Tertemiz bir gol. Şüpheye bile mahal vermeyecek kadar temiz bir gol. UEFA eğitimlerinde var bu, 'rain ball', yağmur damlası gibi düşüyor, oyuncunun yapacağı hiçbir şey yok. Top o kadar yüksekte ki kadrajda görünmüyor. Djiku'nun kolları doğal. Topa doğru sıçradı, kolları yukarı çıktı, daha sonra kolları aşağı indi, top eline geldi. Savunmacının da eline gelse penaltı değil, hücumcunun eline gelince de ihlal değil. Djiku gol atsa direkt, orada ihlal olurdu. VAR'ın müdahale etmesi, bu sezonki hatalı VAR müdahalelerinde ilk 2'ye girer, birinci bile olabilir.
Bülent Yıldırım: Kazara elle oynamalarda, elle oynama kazara olsa bile hemen akabinde gol olursa iptal olabilir. UEFA 'rain ball' desin, ben minareden düşen top diyeyim. İhlal olmaz, penaltı olmaz. VAR müdahalesi kural bilgisi eksikliğinden kaynaklanıyor.
Bahattin Duran: Djiku bilerek elle oynamadı. Fenerbahçe'nin golü nizami. Yanlış VAR müdahalesine rağmen hakem golü verdi, hakemi tebrik ederiz.
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