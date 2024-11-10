Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin yerine flaş transfer!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından sol bek transferi için çalışmalar büyük bir hız kazandı. Kanarya'da bu anlamda gündeme son olarak oldukça flaş bir isim geldi. İşte haberin detayları...
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Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler'de gündeme gelen son isim ise Cristiano Biraghi oldu. Fenerbahçe, Fiorentina ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcuyu renklerine katmak için büyük uğraş veriyor.
16 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
2028 yılından beri Fiorentina'da top koşturan Biraghi, hücuma verdiği destekle adından söz ettiriyor. Piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan İtalyan futbolcu, Fiorentina dışında İnter, Pescara, Granada ve Verona gibi takımların da formasını giydi.
Başarılı sol kanat oyuncusu için şimdiye kadar 9.6 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı. Bu sezon 12 karşılaşmada görev alan Biraghi'nin 1 gol ve 1 asisti bulunuyor. Tecrübeli oyuncu, 16 kez İtalyan Milli Takım formasını giydi.
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