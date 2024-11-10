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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin yerine flaş transfer!

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin yerine flaş transfer!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından sol bek transferi için çalışmalar büyük bir hız kazandı. Kanarya'da bu anlamda gündeme son olarak oldukça flaş bir isim geldi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 06:50
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Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin yerine flaş transfer!

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin sakatlanması ve sezonu kapatmasından sonra sol beke takviye yapmak için çalışmalara başladı.

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Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin yerine flaş transfer!

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler'de gündeme gelen son isim ise Cristiano Biraghi oldu. Fenerbahçe, Fiorentina ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki futbolcuyu renklerine katmak için büyük uğraş veriyor.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin yerine flaş transfer!

İtalyan yıldızı özellikle teknik direktör Jose Mourinho'nun çok istediği öğrenildi. Portekizli hocanın, İtalyan futbolcunun transferi için yönetimle sürekli temas halinde olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin yerine flaş transfer!

16 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

2028 yılından beri Fiorentina'da top koşturan Biraghi, hücuma verdiği destekle adından söz ettiriyor. Piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan İtalyan futbolcu, Fiorentina dışında İnter, Pescara, Granada ve Verona gibi takımların da formasını giydi.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin yerine flaş transfer!

Başarılı sol kanat oyuncusu için şimdiye kadar 9.6 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı. Bu sezon 12 karşılaşmada görev alan Biraghi'nin 1 gol ve 1 asisti bulunuyor. Tecrübeli oyuncu, 16 kez İtalyan Milli Takım formasını giydi.

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