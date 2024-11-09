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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun ayrılık tarihi açıklandı! O transfer de iptal olacak

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun ayrılık tarihi açıklandı! O transfer de iptal olacak

Fenerbahçe'de çalkantılı bir süreç geçiren Jose Mourinho ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerden ayrılarak Premier Lig'e dönmeyi düşündüğü belirtilen 61 yaşındaki çalıştırıcı hakkında çarpıcı bir iddia daha geldi. Arjantin basını; Mourinho'nun, Fenerbahçe'den ayrılma tarihini açıkladı. Öte yandan Mourinho takımdan ayrılırsa, sarı lacivertliler o yıldızın transferinden de vazgeçecek. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 12:32 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 12:43
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Kubilay Açıkgün
FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun ayrılık tarihi açıklandı! O transfer de iptal olacak

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun ayrılık tarihi açıklandı! O transfer de iptal olacak

Sarı lacivertlilerde istenen sonuçları şu ana kadar alamayan Portekizli hoca, futbol kamuoyu tarafından yoğun şekilde eleştirilmişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun ayrılık tarihi açıklandı! O transfer de iptal olacak

Yabancı kaynaklı çıkan haberlerde ise 61 yaşındaki hocanın, Fenerbahçe'de mutsuz olduğu ve Premier Lig'e dönmeyi istediği ifade edilmişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun ayrılık tarihi açıklandı! O transfer de iptal olacak

Hatta İngiliz basınında yer alan iddiaya göre; Jose Mourinho'nun, Newcastle United'ın başına geçmeyi istediği kaydedilmişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun ayrılık tarihi açıklandı! O transfer de iptal olacak

Tüm bu haberlerin yanı sıra dünyaca ünlü teknik direktör hakkında çarpıcı bir gelişme daha yaşandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun ayrılık tarihi açıklandı! O transfer de iptal olacak

Arjantin basınında yer alan habere göre; Mourinho'nun, Fenerbahçe'den ayrılacağı tarih belli oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun ayrılık tarihi açıklandı! O transfer de iptal olacak

İşte ayrıntılar....

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun ayrılık tarihi açıklandı! O transfer de iptal olacak

Planetabj.com'un duyurduğu habere göre; Mourinho yıl sonunda Fenerbahçe'den ayrılabilir.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun ayrılık tarihi açıklandı! O transfer de iptal olacak

Deneyimli hocanın, Trabzonspor maçından sonra yapmış olduğu "Süper Lig ile ilgili bana bir şeyler söylendi, inanmadım ama bana söylenenden daha kötüymüş. Eğer bilseydim, Fenerbahçe'ye gelmezdim. Türkiye Ligi'ni kimse izlemiyor" sözlerinin bu durumu desteklediği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun ayrılık tarihi açıklandı! O transfer de iptal olacak

Öte yandan haberde, Jose Mourinho'nun olası vedası sonrası sürpriz bir gelişme yaşanabileceği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun ayrılık tarihi açıklandı! O transfer de iptal olacak

Fenerbahçeli idarecilerin, Mourinho'nun takımdan ayrılması durumunda Cristian Medina transferinden vazgeçeceği aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun ayrılık tarihi açıklandı! O transfer de iptal olacak

Cristian Medina'nın kariyerine sarı lacivertlilerde devam etmek istediği ancak Mourinho'nun ayrılığıyla bu durumun rafa kalkacağı vurgulandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun ayrılık tarihi açıklandı! O transfer de iptal olacak

Fenerbahçe, Medina transferi için Boca Juniors ile önemli mesafe kat etse de henüz anlaşma sağlayamamıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun ayrılık tarihi açıklandı! O transfer de iptal olacak

BREZİLYA'DAN TALİP ÇIKTI!

Bunun yanı sıra Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Cristian Medina için flaş bir takımın devreye girdiği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun ayrılık tarihi açıklandı! O transfer de iptal olacak

Brezilya'dan bir kulübün, 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için kolları sıvadığı bildirildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun ayrılık tarihi açıklandı! O transfer de iptal olacak

Cristian Medina bu sezon kulübünde toplam 30 maçta görev aldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun ayrılık tarihi açıklandı! O transfer de iptal olacak

Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistle oynadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun ayrılık tarihi açıklandı! O transfer de iptal olacak

Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan Medina'nın, kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında bitecek.

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