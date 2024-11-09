FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun ayrılık tarihi açıklandı! O transfer de iptal olacak

Deneyimli hocanın, Trabzonspor maçından sonra yapmış olduğu "Süper Lig ile ilgili bana bir şeyler söylendi, inanmadım ama bana söylenenden daha kötüymüş. Eğer bilseydim, Fenerbahçe'ye gelmezdim. Türkiye Ligi'ni kimse izlemiyor" sözlerinin bu durumu desteklediği belirtildi.