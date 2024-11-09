FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'nun ayrılık tarihi açıklandı! O transfer de iptal olacak
Fenerbahçe'de çalkantılı bir süreç geçiren Jose Mourinho ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerden ayrılarak Premier Lig'e dönmeyi düşündüğü belirtilen 61 yaşındaki çalıştırıcı hakkında çarpıcı bir iddia daha geldi. Arjantin basını; Mourinho'nun, Fenerbahçe'den ayrılma tarihini açıkladı. Öte yandan Mourinho takımdan ayrılırsa, sarı lacivertliler o yıldızın transferinden de vazgeçecek. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 12:32 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 12:43
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Hatta İngiliz basınında yer alan iddiaya göre; Jose Mourinho'nun, Newcastle United'ın başına geçmeyi istediği kaydedilmişti.
Tüm bu haberlerin yanı sıra dünyaca ünlü teknik direktör hakkında çarpıcı bir gelişme daha yaşandı.
Arjantin basınında yer alan habere göre; Mourinho'nun, Fenerbahçe'den ayrılacağı tarih belli oldu.
İşte ayrıntılar....
Planetabj.com'un duyurduğu habere göre; Mourinho yıl sonunda Fenerbahçe'den ayrılabilir.
Deneyimli hocanın, Trabzonspor maçından sonra yapmış olduğu "Süper Lig ile ilgili bana bir şeyler söylendi, inanmadım ama bana söylenenden daha kötüymüş. Eğer bilseydim, Fenerbahçe'ye gelmezdim. Türkiye Ligi'ni kimse izlemiyor" sözlerinin bu durumu desteklediği belirtildi.
Öte yandan haberde, Jose Mourinho'nun olası vedası sonrası sürpriz bir gelişme yaşanabileceği kaydedildi.
Fenerbahçeli idarecilerin, Mourinho'nun takımdan ayrılması durumunda Cristian Medina transferinden vazgeçeceği aktarıldı.
Cristian Medina'nın kariyerine sarı lacivertlilerde devam etmek istediği ancak Mourinho'nun ayrılığıyla bu durumun rafa kalkacağı vurgulandı.
Fenerbahçe, Medina transferi için Boca Juniors ile önemli mesafe kat etse de henüz anlaşma sağlayamamıştı.
BREZİLYA'DAN TALİP ÇIKTI!
Bunun yanı sıra Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Cristian Medina için flaş bir takımın devreye girdiği ifade edildi.
Brezilya'dan bir kulübün, 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için kolları sıvadığı bildirildi.
Cristian Medina bu sezon kulübünde toplam 30 maçta görev aldı.
Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 3 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan Medina'nın, kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında bitecek.
Ocak ayında Fenerbahçe'ye gitmek isteyen Arjantinli isim, bu talebinden ötürü bir süredir Boca Juniors'ın oynadığı maçlarda kadroya girmiyordu.
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