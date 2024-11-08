  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Spor yazarları AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Spor yazarları AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Hollandalı rakibimiz mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 08:54
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Spor yazarları AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

EMRE BOL – SANFTRFOR PROBLEMİ VAR

İnanın Galatasaray- Tottenham maçından sonra bu karşılaşmayı izlemek çok zordu! Bunu itiraf etmek gerekiyor. Öncelikle AZ Alkmaar takımının Fenerbahçe'nin ayarında olmadığını söyleyelim. Böyle bir rakip karşısında oyunu bu kadar geride kabul etmek, 3 defansif orta sahayla oynamak Mourinho'nun en çok eleştirdiğimiz kısmı aslında…

Spor yazarları AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Bu arada Fenerbahçe'nin santrfor sıkıntısı olduğu muhakkak. Hem Fred hem de Tadiç rakibin bütün hatlarını kıran paslarıyla Dzeko'yu kaleciyle karşı karşıya bıraktılar. Ancak bu toplara çok kötü vuran Dzeko, sarı-lacivertlilerin öne geçmesini engelledi.
İşte yine o sorunsala geliyoruz: Dzeko mu En-Nesyri mi?

Spor yazarları AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sahaya çıkan 11 itibarıyla Dzeko tercihi bence doğruydu. Zira Dzeko ağır olmasına, çok pozisyona girip az atan bir santrfor olmasına karşın Mourinho oyunu için daha doğru. Ancak Fenerbahçe takımının gerçekleri farklı! Forvetlerin asist düşmanı olursa bu sonuç kaçınılmaz oluyor. Bu kadar savunma ağırlıklı bir kadroyla maça başlayıp gol yiyorsan, bu kadar santrforla gol atamıyorsan bu işte bir terslik var demektir.

Spor yazarları AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Defansın hataları ezber bir oyun oynayamamaktan geliyor. Hala savunma tandemin belli değilse, hala ana santrforun belli değilse başarı gelme olasılığı çok zor. Dünkü maçta Tadiç'i ayrı bir yere koyuyorum. Elinden gelen her şeyi yaptı, inanılmaz milimetrik paslar attı. Gelin görün ki sahada ona ayak uydurabilecek başka futbolcu yoktu. Yazık!

Spor yazarları AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ – HAK EDİLMİŞ YENİLGİ

AZ'nin temposuyla kayıp bir ilk 45 vardı Fenerbahçe'nin hanesinde. Sakatlıklarla boğuşan rakibi, pas örgüsü ve dinamizmi ile ilk etapta merkezden söküp attı tüm planları. Fred kayıplar arasına karıştı, Maximin kendine çalım atmadı bir tek. Amrabat ve İsmail'in topun peşinden koşmasıyla da, iyice kaleden uzaklaştılar.

Spor yazarları AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Buna rağmen Dzeko'yu kaleci ile karşı karşıya bırakmayı başardılar. Yedikleri tüm baskıya rağmen net gol fırsatı verdiler ama kaçmaz denilen pozisyonları da AZ kalecisine nişanladılar. Ustalık, F.Bahçe'nin en önemli silahıydı aslında. Tadic bunun hükmünü de verdi birçok pozisyonda. Kanatlardan gelmek, Dzeko'nun stoperler arasında tek kaldığı yüksek ortalar dışında da pozisyon şansı vermedi.

Spor yazarları AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Fenerbahçe'nin sahada bu kadar çaresiz kalmasının açıklaması ne olabilir bilmiyorum. Trabzonspor galibiyetinin getirdiği başarma duygusunun üstüne, gencecik bir takım karşısındaki "kibir" olabilir mi? Rakip Hoca, "Zaafları biliyoruz, son derbiyi izledik" derken, Fenerbahçe'nin Mert Müldür tarafını mı "ima" etti?

Spor yazarları AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Müthiş bir hırsla, istekle ve akılla geldiler Fenerbahçe üstüne. Hak edilmiş bir galibiyeti Fenerbahçe adına hak edilmiş bir yenilgiye de dönüştürdüler. Direnen tek oyuncunun Dzeko olması, her pozisyona katkıda bulunması ama O'nun kadar isteyen olmaması da bir başka sorun. Mourinho özellikle Fred ve Maximin gibi önlerinde "ekstra" yazan futbolcularının form grafiğini yukarı çekmeli. Bu maç iyi bir "ders"… Almasını bilene…

Reklam
Ahmet Çakar'dan flaş eleştiri!
DİĞER
Son dakika transfer haberi: Arda Güler Fenerbahçe'ye dönecek mi? Genç yıldız kararını verdi!
Narin Güran davasında ikinci gün! İlk gün kim ne ifade verdi? Enes Güran'ın Salim'in kızları ile ilişkisi mi vardı? Hakim açık açık sordu | Gazal Bahtiyar'ın ifadesi...
F.Bahçe'nin yıldızı için Suudiler sıraya girdi!
G.Saray'ın 4 yıldızına yakın takip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Asist düşmanı forvetler" "Asist düşmanı forvetler" 08:54
G.Saray'a övgü dolu sözler! G.Saray'a övgü dolu sözler! 08:40
Bugün hangi maçlar var?⚽ 8 Kasım Cuma Bugün hangi maçlar var?⚽ 8 Kasım Cuma 08:39
Kahır gecesi Kahır gecesi 01:59
Hak edilmiş yenilgi Hak edilmiş yenilgi 01:57
28 Kasım’da G.Saray’la 28 Kasım’da G.Saray’la 01:56
Daha Eski
Santrfor problemi var! Santrfor problemi var! 01:54
Buz kestiler Buz kestiler 01:54
Kaçan hırsız Kaçan hırsız 01:53
Çoluk çocuğa yenildik Çoluk çocuğa yenildik 01:53
"Futbola dair konuşacak..." "Futbola dair konuşacak..." 01:35
"Futbola dair konuşacak..." "Futbola dair konuşacak..." 01:33