Spor yazarları AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Sahaya çıkan 11 itibarıyla Dzeko tercihi bence doğruydu. Zira Dzeko ağır olmasına, çok pozisyona girip az atan bir santrfor olmasına karşın Mourinho oyunu için daha doğru. Ancak Fenerbahçe takımının gerçekleri farklı! Forvetlerin asist düşmanı olursa bu sonuç kaçınılmaz oluyor. Bu kadar savunma ağırlıklı bir kadroyla maça başlayıp gol yiyorsan, bu kadar santrforla gol atamıyorsan bu işte bir terslik var demektir.