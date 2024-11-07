TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Boca'ya Medina tepkisi! Karar verin

Fenerbahçe'de devre arasında kadrosuna katmak istediği Cristian Medina ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Arjantin basını Boca Juniors'un yıldız orta saha için 10 milyon Dolar bonservis ve 5 milyon Dolar bonus talep ettiğini açıkladı.