TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Boca'ya Medina tepkisi! Karar verin
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde yetiştiremediği Cristian Medina transferi için Boca, 10 milyon Dolar bonservis ve 5 milyon Dolar bonus talep etti. Sarı lacivertli yönetimin ise daha düşük bir teklif yapıp Arjantin ekibine cuma gününe kadar süre verdiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika FB transfer haberleri
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Takvim'de yer alan haberde Fenerbahçe'nin Arjantin ekibine daha düşük bir teklif yaptığı belirtildi.
Sarı lacivertliler'in Boca'ya cuma gününe kadar süre verdiği ve teklifi kabul etmemeleri halinde transferden vazgeçeceklerini belirttiği öne sürüldü.
22 yaşındaki yıldız ile ilgili Boca'nın vereceği yanıt merak konusu. Medina'nın kontratı 2027 yılında sona erecek.
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