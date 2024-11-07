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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Boca'ya Medina tepkisi! Karar verin

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Boca'ya Medina tepkisi! Karar verin

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde yetiştiremediği Cristian Medina transferi için Boca, 10 milyon Dolar bonservis ve 5 milyon Dolar bonus talep etti. Sarı lacivertli yönetimin ise daha düşük bir teklif yapıp Arjantin ekibine cuma gününe kadar süre verdiği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika FB transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Boca'ya Medina tepkisi! Karar verin

Fenerbahçe'de devre arasında kadrosuna katmak istediği Cristian Medina ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Boca'ya Medina tepkisi! Karar verin

Arjantin basını Boca Juniors'un yıldız orta saha için 10 milyon Dolar bonservis ve 5 milyon Dolar bonus talep ettiğini açıkladı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Boca'ya Medina tepkisi! Karar verin

Boca bunların yanı sıra 2.6 milyon değerindeki transfer vergisini de Fenerbahçe'nin ödemesini istedi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Boca'ya Medina tepkisi! Karar verin

Takvim'de yer alan haberde Fenerbahçe'nin Arjantin ekibine daha düşük bir teklif yaptığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Boca'ya Medina tepkisi! Karar verin

Sarı lacivertliler'in Boca'ya cuma gününe kadar süre verdiği ve teklifi kabul etmemeleri halinde transferden vazgeçeceklerini belirttiği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Boca'ya Medina tepkisi! Karar verin

22 yaşındaki yıldız ile ilgili Boca'nın vereceği yanıt merak konusu. Medina'nın kontratı 2027 yılında sona erecek.

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