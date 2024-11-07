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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe'de 4 eksik

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bugün deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe, kamp kadrosunu duyurdu. Sarı-laciverti kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde kamp kadrosunda yer almadı. Ev sahibi ekipte ise sol bekte forma giyen Norveçli futbolcu David Möller Wolfe yok.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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Fenerbahçe'de 4 eksik
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bugün deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşacak temsilcimiz Fenerbahçe, kamp kadrosunu duyurdu. Sarı-laciverti kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde kamp kadrosunda yer almadı. Ev sahibi ekipte ise sol bekte forma giyen Norveçli futbolcu David Möller Wolfe yok.
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