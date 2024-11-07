FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho için ağır sözler! "Bu kadar gürültü yapmasının sebebi..."
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında göreve getirdiği Jose Mourinho, dünya basınında gündem olmaya devam ediyor. Daily Mail yazarı Simon Jordan, Portekizli çalıştırıcıyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Daily Mail yazarı Simon Gordon, 61 yaşındaki teknik direktörle ilgili çarpıcı bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...
"GÜRÜLTÜ ÇIKARAN MOURINHO'DAN HOŞLANMIYORUM"
"Jose Mourinho'nun hayranıydım ve hala hayranı olmak istiyorum. Bir zamanlar çok ilgi çeken o karizmatik menajeri yeniden görmek istiyorum. Başarılarından çok tartışmalarıyla gürültü çıkaran Mourinho'dan hoşlanmıyorum. Bir zamanların yıldız teknik direktörünün kendine özgü bir karakterden her şeyi ve herkesi acımasızca eleştiren birine dönüşmesi üzücü.
"KÖTÜ DAVRANIŞLARINI MAZUR GÖREMEZSİNİZ"
Mourinho'nun bu haftaki son hedefiyse VAR hakemi Atilla Karaoğlan ve Türk futbolu oldu. Her ikisinin de 'kötü koktuğunu' iddia etti. Geçtiğimiz yıl Roma'nın Avrupa Ligi finalinde aldığı yenilginin ardından maçın hakemi Anthony Taylor, Mourinho'nun kendisine küfür etmesi sonrası ailesiyle birlikte taciz edilmişti. Yöneticilerin biraz sert olmasını ve insanları yerlerine oturtabilmelerini isteyen biri olsanız bile, Mourinho'nun böyle kötü davranışlarını mazur göremezsiniz. Eski Jose'nin yeniden ortaya çıkmasını arzulasam da ne yazık ki bunun olacağını sanmıyorum.
"FENERBAHÇE'YE ELİT BİR MENAJER OLDUĞUNUZ İÇİN GELMEZSİNİZ"
Mourinho'nun geçmiş geçmişi göz önüne alındığında, belki de hissettiği gerçek hayal kırıklığı kendi kariyerinin kötüleşmesidir. Fenerbahçe'ye, onlara olan tüm saygımla söylüyorum, kazanan, elit bir menajer olduğunuz için gelmezsiniz.
"GEÇMİŞİ SAYESİNDE İLGİLİ GÖRÜYOR"
Chelsea, Real Madrid, Inter ve Manchester United ile büyük başarılar kazanan bir futbol adamı. Şu anda yükselişte değil. Şu anda yaptığı pek iş yok ve geçmişte kazandığı başarılar sayesinde ilgi görüyor.
"ÇALIŞTIĞI İNSANLARA VE BULUNDUĞU ÜLKEYE SAYGISIZLIK YAPIYOR"
Ben her zaman onun destekçisi ve savunucusuydum. Her zaman narsist, karanlık ve yıkıcı bir çizgisi vardı ama şimdi bu davranışlarını daha sık bir şekilde sergiliyor. Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettikten sonra 'sisteme' öfkelenmesi ve iki penaltı verilmesine sinirlenmesi aslında çalıştığı insanlara ve bulunduğu ülkeye karşı bir saygısızlıktır.
"JOSE'YE BİR YÖNETİCİ ÇOCUĞU DESELER..."
Hakemler eleştirinde uzak olmamalı ancak kendinizi ifade etmenin her zaman kolay bir yolu var. Jose'ye bir yönetici çocuğu deseler ve ona kaba, tatsız ve insanları kendi düşünce tarzına zorlamaya çalışan biri deselerdi nasıl tepki vereceğini hayal edin.
"ÇOK GÜRÜLTÜ ÇIKARMAYA BAŞLAYAN BOŞ BİR KAP"
Bunu tekrar söyleyeceğim: Jose'nin son 20 yılda futboldaki varlığı temelde geliştirici ve aydınlatıcı olmuştur. Ancak öyle bir nokta geliyor ki, dönüp bunun azalan bir güç olduğunu söylemeniz gerekiyor. Çok gürültü çıkarmaya başlayan boş bir kap. Ya da boş bir kap haline gelmeye başlayan çok fazla gürültü.
"OTORİTE POZİSYONUNDA DEĞİL"
Futbol ekonomisi, sonuçlardan korkmadan ifade özgürlüğü sağlar. Ancak Jose bir kulüp sahibi değil veya oyuncular dışında kimse üzerinde etki veya otorite pozisyonunda değil."
"KENDİNİ ÖNEMLİ GÖSTERMEK İÇİN GÜRÜLTÜ YAPMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"
Londra'da Türk futbolunu izleyen tek kişinin oğlu olduğu gözlemini yapmak, onun teknik direktörlük yapmak için İstanbul'a gitmesi hakkında ne söylüyor? Belki de Türk futbolunda kendini önemli göstermek için bu tür bir gürültü yapması gerektiğini düşünüyor.
"İNGİLTERE'YE DÖNMEYİ ÇOK İSTERDİ"
Eminim İngiltere'ye geri dönmeyi çok isterdi ve belki de bu 'öfke' bir kaçış planının parçası - ama bunu desteklemek için bir neden bulmak zor.
"KENDİ BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ'NDE OTURUYOR!"
Eğer en iyi altı kulüpten biriyseniz, artık Jose Mourinho'yu almıyorsunuz. Eğer orta kademe bir kulüpseniz, başınız derde giriyor çünkü oi 'istediğini, istediği zaman' ister. Bunu finansal olarak yapamıyorsunuz. Ve eğer en alt kademedeyseniz, Mourinho oraya gitmiyor. Artık kendi kişisel Bermuda Şeytan Üçgeni'nde oturuyor!
"EVERTON MOURINHO'YU NEDEN ALSIN Kİ?
Kulübün yeni bir stadyum ve yeni sahipleriyle tekrar gerçek bir güç haline gelebileceği potansiyeli göz önüne alındığında Everton ilginç bir fikir. Ancak futbolun garip olduğunu bilsem de, muhtemel yeni alıcı Daniel Friedkin, Roma'da görevine son verdiği Jose'yi neden Everton'a tekrar alsın ki?
"DAHA KÖTÜYE GİDİYOR"
Jose'nin daha iyiye gittiğinden emin değilim. Aslında daha da kötüye gidiyor. Ocak ayında kovulana kadar 2.5 yıl Roma'daydı. Zorluklarla dolu bir işti ancak bunu hesaba katsak bile, Mourinho bölünmeye ve çatışmaya neden oldu. Mourinho gibi etkili birini teknik direktör olarak getirecekseniz, bu etkinin ne olacağını değerlendirmeniz gerekir. Günümüz Mourinho'su başarıdan çok gürültüye ve kötü koku bırakmaya önem veriyor."
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