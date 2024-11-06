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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye sol bek müjdesi! Görüşmeler başlıyor

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatması ile birlikte transferde öncelikli hedef sol bek. Transfer görüşmelerinde vitesi arttıran sarı lacivertliler, LaLiga devi ile milli arada o yıldız isim için temasa geçecek... | Son dakika FB spor haberi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye sol bek müjdesi! Görüşmeler başlıyor

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalara şimdiden başladı. Oosterwolde'nin sakatlanıp sezonu kapatmasından dolayı öncelikli hedef sol bek...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye sol bek müjdesi! Görüşmeler başlıyor

Bazı isimlerle görüşen sarı-lacivertlilerin gündemine sol olarak ise Atletico Madrid'in yıldızı Reinildo Mandava geldi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye sol bek müjdesi! Görüşmeler başlıyor

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki sol bek için milli arada İspanyol ekibiyle görüşmelere başlayacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye sol bek müjdesi! Görüşmeler başlıyor

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mozambikli oyuncu için Fenerbahçe, bonservis ödemek istemiyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye sol bek müjdesi! Görüşmeler başlıyor

2022 yılında Fransız ekibi Lille'den 3 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Mandava, bu sezon Atletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıktı.

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