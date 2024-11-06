TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye sol bek müjdesi! Görüşmeler başlıyor

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalara şimdiden başladı. Oosterwolde'nin sakatlanıp sezonu kapatmasından dolayı öncelikli hedef sol bek...

Bazı isimlerle görüşen sarı-lacivertlilerin gündemine sol olarak ise Atletico Madrid'in yıldızı Reinildo Mandava geldi.