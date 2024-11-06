TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye sol bek müjdesi! Görüşmeler başlıyor
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapatması ile birlikte transferde öncelikli hedef sol bek. Transfer görüşmelerinde vitesi arttıran sarı lacivertliler, LaLiga devi ile milli arada o yıldız isim için temasa geçecek... | Son dakika FB spor haberi
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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mozambikli oyuncu için Fenerbahçe, bonservis ödemek istemiyor.
2022 yılında Fransız ekibi Lille'den 3 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Mandava, bu sezon Atletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıktı.
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