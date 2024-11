Djiku sevindirdi İrfan üzdü

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 57'nci dakikasında Okay Yokuşlu'yla çarpışan ve penaltıya sebebiyet veren Alexander Djiku, bu pozisyon sonrasında sakatlanarak oyunu terk etmişti. Ganalı futbolcunun maçı tamamlayamamasının ardından sarı-lacivertli taraftarların ise yürekleri ağızlarına gelmişti. Ancak tecrübeli stoperde korkulan olmadı ve dün yapılan tetkikleri temiz çıktı.

MİLLİ ARA İLAÇ OLACAK

Djiku'DA her hangi bir soruna rastlanmasa da aynı maçta sakatlanan İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi. Milli futbolcunun yapılan tetkiklerinde adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. İrfan Can, yarınki AZ Alkmaar karşılaşmasını kaçıracak. 29 yaşındaki kanat oyuncusu pazar günü oynanacak olan Sivasspor mücadelesinde de forma giyemeyecek. İrfan'ın milli arada ise iyileşmesi ve Kayseri maçıyla birlikte sahalara dönmesi bekleniyor.