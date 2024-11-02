Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Jayden Oosterwolde, Cengiz Ünder ve Bartuğ Elmaz kafilede yer almadı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadroda şu isimler yer alıyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

İŞTE F.BAHÇE'NİN KAMP KADROSU