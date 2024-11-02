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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk olacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 15:41
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Fenerbahçe Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışması yapan futbolcular, daha sonra taktik ve bireysel antrenmanla günü tamamladı.

Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a hareket edecek.

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