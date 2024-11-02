FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho sistemi değiştiriyor! 3 yıldıza kesik
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, Karadeniz ekibiyle oynanacak karşılaşma öncesi sistem değişikliği yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Bunların başında da geçen hafta 11'de sahaya çıkan kaptan Edin Dzeko geliyor.
Boşnak oyuncunun yanı sıra İrfan Can'a da kulübe yolu gözüktü.
Jose Mourinho, bu iki ismin dışında sarı kart cezası nedeniyle Bodrum FK maçında oynayamayan Fred'i de Trabzonspor derbisinde ilk 11'de sahaya sürecek ve İsmail Yüksek'i kızağa çekecek.
Portekizli çalıştırıcı, savunmanın göbeğinde Becao-Djiku ikilisinin performansından memnun ve derbide formayı bu ikiliye verecek.
Bodrum karşısında yedek kulübesinde olan Tadic ile Szymanski bu zorlu deplasmanda formalarına kavuşacak. Bekler; Osayi ve Kostic olacak.
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