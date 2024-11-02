FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho sistemi değiştiriyor! 3 yıldıza kesik

Bunların başında da geçen hafta 11'de sahaya çıkan kaptan Edin Dzeko geliyor.

Jose Mourinho, bu iki ismin dışında sarı kart cezası nedeniyle Bodrum FK maçında oynayamayan Fred'i de Trabzonspor derbisinde ilk 11'de sahaya sürecek ve İsmail Yüksek'i kızağa çekecek.