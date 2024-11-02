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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho sistemi değiştiriyor! 3 yıldıza kesik

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, Karadeniz ekibiyle oynanacak karşılaşma öncesi sistem değişikliği yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho sistemi değiştiriyor! 3 yıldıza kesik

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Trabzonspor deplasmanında sistem değişikliğine gidiyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho sistemi değiştiriyor! 3 yıldıza kesik

Son oynanan Bodrum FK mücadelesine 4-4-2 dizilimiyle çıkan Portekizli çalıştırıcı, zorlu derbide ise eski formatına yani 4-2-3-1'e dönüyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho sistemi değiştiriyor! 3 yıldıza kesik

Saha diziliminin değişmesiyle birlikte de kadrodaki bazı isimler kızağa çekilecek.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho sistemi değiştiriyor! 3 yıldıza kesik

Bunların başında da geçen hafta 11'de sahaya çıkan kaptan Edin Dzeko geliyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho sistemi değiştiriyor! 3 yıldıza kesik

Boşnak oyuncunun yanı sıra İrfan Can'a da kulübe yolu gözüktü.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho sistemi değiştiriyor! 3 yıldıza kesik

Jose Mourinho, bu iki ismin dışında sarı kart cezası nedeniyle Bodrum FK maçında oynayamayan Fred'i de Trabzonspor derbisinde ilk 11'de sahaya sürecek ve İsmail Yüksek'i kızağa çekecek.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho sistemi değiştiriyor! 3 yıldıza kesik

Portekizli çalıştırıcı, savunmanın göbeğinde Becao-Djiku ikilisinin performansından memnun ve derbide formayı bu ikiliye verecek.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho sistemi değiştiriyor! 3 yıldıza kesik

Bodrum karşısında yedek kulübesinde olan Tadic ile Szymanski bu zorlu deplasmanda formalarına kavuşacak. Bekler; Osayi ve Kostic olacak.

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