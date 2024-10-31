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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe antrenmanında talihsiz kaza! Jose Mourinho sakatlandı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, bir futbolcunun kendisine çarpması sonrası sakatlandı. İşte detaylar.. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 14:37
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Fenerbahçe antrenmanında talihsiz kaza! Jose Mourinho sakatlandı

Fenerbahçe, Trenyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.

Fenerbahçe antrenmanında talihsiz kaza! Jose Mourinho sakatlandı

Sarı lacivertliler zorlu rakibiyle 3 Kasım Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe antrenmanında talihsiz kaza! Jose Mourinho sakatlandı

Kritik mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olarak açıklandı.

Fenerbahçe antrenmanında talihsiz kaza! Jose Mourinho sakatlandı

Öte yandan Fenerbahçe, dev maç öncesi hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe antrenmanında talihsiz kaza! Jose Mourinho sakatlandı

Ancak Fenerbahçe'de, Trabzonspor müsabakası öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe antrenmanında talihsiz kaza! Jose Mourinho sakatlandı

Sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun, antrenmanda sakatlandığı öğrenildi.

Fenerbahçe antrenmanında talihsiz kaza! Jose Mourinho sakatlandı

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın verdiği bilgiye göre 61 yaşındaki hocanın, idmanda bir futbolcunun kendisine çarpması sonucu ayağından sakatlandığı belirtildi.

Fenerbahçe antrenmanında talihsiz kaza! Jose Mourinho sakatlandı

Jose Mourinho'nun daha sonra idmana sekerek katıldığı görüldü.

Fenerbahçe antrenmanında talihsiz kaza! Jose Mourinho sakatlandı

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