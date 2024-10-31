Fenerbahçe antrenmanında talihsiz kaza! Jose Mourinho sakatlandı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, bir futbolcunun kendisine çarpması sonrası sakatlandı. İşte detaylar.. (FB spor haberi)
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Öte yandan Fenerbahçe, dev maç öncesi hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.
Ancak Fenerbahçe'de, Trabzonspor müsabakası öncesi flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun, antrenmanda sakatlandığı öğrenildi.
A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın verdiği bilgiye göre 61 yaşındaki hocanın, idmanda bir futbolcunun kendisine çarpması sonucu ayağından sakatlandığı belirtildi.
Jose Mourinho'nun daha sonra idmana sekerek katıldığı görüldü.
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