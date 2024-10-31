  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

F.Bahçe Beko'nun sıradaki rakibi Partizan! Zeljko Obradovic rakip olarak Ataşehir'e geliyor

Euroleague'in 7. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, 1 Kasım Cuma günü sahasında Partizan'ı konuk edecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 11:15
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe Beko'nun sıradaki rakibi Partizan! Zeljko Obradovic rakip olarak Ataşehir'e geliyor

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 1 Kasım Cuma günü Partizan'ı konuk edecek.

Sarı-lacivertliler, çift maç haftasındaki ikinci müsabakasını eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Sırbistan temsilcisiyle yapacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı 84-82 mağlup eden Fenerbahçe, Partizan'a da üstünlük kurarak sezonun ikinci çift maç haftasında 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 6 mücadelede 4 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 6. sırada yer alıyor. Oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan Partizan ise 13. basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe Beko ile Partizan, THY Avrupa Ligi'nde 15. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 14 maçın 8'ini sarı-lacivertliler, 6'sını ise Sırbistan temsilcisi kazandı.

F.Bahçe'den Arda Güler operasyonu! Mourinho bizzat istedi
Reklam - Türk Telekom
DİĞER
Kuruluş Osman'da Osman Bey iki ateş arasında
CHP/DEM'li Ahmet Özer tutuklandı! Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı | Terör soruşturmasının detayları
G.Saray'da sıcak gelişme! Victor Osimhen...
G.Saray'dan F.Bahçe'yi kızdıracak transfer! Osimhen'in kankası geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ziyech G.Saray'a veda ediyor! İşte yeni adresi Ziyech G.Saray'a veda ediyor! İşte yeni adresi 12:14
Süper Lig ekibi yeni hocasını duyurdu! Süper Lig ekibi yeni hocasını duyurdu! 11:40
G.Saray'da sıcak gelişme! Victor Osimhen... G.Saray'da sıcak gelişme! Victor Osimhen... 11:25
Alba Berlin - Anadolu Efes maçı detayları! Alba Berlin - Anadolu Efes maçı detayları! 11:21
F.Bahçe Beko'nun sıradaki rakibi Partizan! F.Bahçe Beko'nun sıradaki rakibi Partizan! 11:15
Cleveland Cavaliers 5'te 5 yaptı Cleveland Cavaliers 5'te 5 yaptı 11:11
Daha Eski
F.Bahçe'den Arda Güler operasyonu! Mourinho bizzat istedi F.Bahçe'den Arda Güler operasyonu! Mourinho bizzat istedi 11:04
Al Nassr - Al Hilal maçı ne zaman? Al Nassr - Al Hilal maçı ne zaman? 11:00
F.Bahçe o ismi yeniden Süper Lig'e getiriyor! F.Bahçe o ismi yeniden Süper Lig'e getiriyor! 10:56
Lille - Lyon maçı ne zaman? Lille - Lyon maçı ne zaman? 10:56
Monaco - Angers maçı ne zaman? Monaco - Angers maçı ne zaman? 10:53
Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı ne zaman? Bayer Leverkusen - Stuttgart maçı ne zaman? 10:48