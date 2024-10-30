Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe, 3 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı. Daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular hücum ve savunma varyasyonları üzerine sürdürdükleri antrenmanı, dar alanda çift kale maçlarla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.