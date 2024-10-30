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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 15:35
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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe, 3 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı. Daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular hücum ve savunma varyasyonları üzerine sürdürdükleri antrenmanı, dar alanda çift kale maçlarla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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