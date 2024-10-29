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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 18:46
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Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmandan önce futbolcular ve teknik heyet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ve Atatürk posteri önünde toplu fotoğraf çektirdi.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda core hareketleri ile başladı. Daha sonra sahada çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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