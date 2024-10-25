Salladık yıkamadık

Fenerbahçe, Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında dün İngiliz devi Manchester United'ı Kadıköy'de konuk etti. Bu sezon maçlarda geriye çekildiği için eleştirilen sarı-lacivertliler, ilk düdükle birlikte ön alan baskısına başladı. ManU'yu hataya zorladı. 6'da Osayi'yle kaçırdı. 15'te Fred'in kaptırdığı topta eksik yakalanınca; kırmızışeytanlar, Eriksen'le 1-0 öne geçti. Golden sonra oyundan düşmeyen ve rakibini yarı sahasına hapseden kanarya, Tadic'le yüzde yüzlük pozisyondan yararlanamadı.

ONANA'YI SONUNDA GEÇTİ

37'de ise Onana yıldızlaştı. En-Nesyri'nin iki kafa vuruşunu çıkardı. İlk yarıda Onana'yı geçemeyen Faslı yıldız, 49'da ise bu kez mağlup etti ve beraberliği getirdi. 57'de Jose Mourinho kırmızı kartla atılsa da temsilcimiz, birbiri üstüne fırsatlar yakaladı ancak değerlendiremedi. 90 dakika karşılıklı atılan bu gollerle sona erdi 1-1. Kırmızı-şeytanları elinden kaçıran Fenerbahçe, Avrupa'daki ikinci beraberliğini aldı ve puanını 5'e çıkardı. Manchester United ise Avrupa'daki üçüncü maçından da beraberlikle ayrıldı.