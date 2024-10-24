TRANSFER HABERLERİ | Diego Simone kafasına koydu! Fenerbahçe'den o yıldızı alacak
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak performansıyla dikkat çeken o futbolcu için İspanyol devi Atletico Madrid'in transferde ısrarcı olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
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Diğer yandan oyuncularına gelen teklifleri değerlendiren sarı-lacivertlilerde sıcak bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'de gösterdiği peformansla alkış toplayan İsmail Yüksek, Atletico Madrid'in radarına girdi.
aspor.com.tr editörlerinden Enes Arslan'ın, İspanyol basınından todofichajes'den derlediği habere göre İsmail Yüksek için teknik direktör Diego Simeone'nin aradığı özellikleri karşılayan bir oyuncu profili olduğuna değinilirken Jose Mourinho'nun takımda beğendiği ilk 5 oyuncusundan biri olduğuna vurgu yapıldı.
Haberde, Atletico Madrid'in şuanda 14 milyon euro piyasa değeri bulunan İsmail Yüksek için gelecek yaz daha uygun fiyatla kadrosuna katmanın planını yaptığı belirtildi.
Öte yandan yaz transfer döneminde Atletico Madrid'in Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulunduğu ve sarı-lacivertlilerin bu teklifi reddettiği aktarılırken, İsmail Yüksek'in Atletico Madrid'den gelen teklife evet dediği de aktarıldı.
İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 maçta görev aldı.
9 maça ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist katkısı üretemedi.
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