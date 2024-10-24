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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ | Diego Simone kafasına koydu! Fenerbahçe'den o yıldızı alacak

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak performansıyla dikkat çeken o futbolcu için İspanyol devi Atletico Madrid'in transferde ısrarcı olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 12:45
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TRANSFER HABERLERİ | Diego Simone kafasına koydu! Fenerbahçe'den o yıldızı alacak

Şampiyonluk hasretine bu sene son vermek isteyen Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Diego Simone kafasına koydu! Fenerbahçe'den o yıldızı alacak

Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden sarı-lacivertliler kadro planlamasını buna göre şekillendiriyor.

TRANSFER HABERLERİ | Diego Simone kafasına koydu! Fenerbahçe'den o yıldızı alacak

Yaz transfer sezonunda önemli oyuncuları renklerine bağlayan Fenerbahçe, kış transfer döneminde de kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Diego Simone kafasına koydu! Fenerbahçe'den o yıldızı alacak

Diğer yandan oyuncularına gelen teklifleri değerlendiren sarı-lacivertlilerde sıcak bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Diego Simone kafasına koydu! Fenerbahçe'den o yıldızı alacak

Fenerbahçe'de gösterdiği peformansla alkış toplayan İsmail Yüksek, Atletico Madrid'in radarına girdi.

TRANSFER HABERLERİ | Diego Simone kafasına koydu! Fenerbahçe'den o yıldızı alacak

aspor.com.tr editörlerinden Enes Arslan'ın, İspanyol basınından todofichajes'den derlediği habere göre İsmail Yüksek için teknik direktör Diego Simeone'nin aradığı özellikleri karşılayan bir oyuncu profili olduğuna değinilirken Jose Mourinho'nun takımda beğendiği ilk 5 oyuncusundan biri olduğuna vurgu yapıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Diego Simone kafasına koydu! Fenerbahçe'den o yıldızı alacak

Haberde, Atletico Madrid'in şuanda 14 milyon euro piyasa değeri bulunan İsmail Yüksek için gelecek yaz daha uygun fiyatla kadrosuna katmanın planını yaptığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Diego Simone kafasına koydu! Fenerbahçe'den o yıldızı alacak

Öte yandan yaz transfer döneminde Atletico Madrid'in Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulunduğu ve sarı-lacivertlilerin bu teklifi reddettiği aktarılırken, İsmail Yüksek'in Atletico Madrid'den gelen teklife evet dediği de aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Diego Simone kafasına koydu! Fenerbahçe'den o yıldızı alacak

İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 11 maçta görev aldı.

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