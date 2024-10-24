  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

Tarihi bir teknik direktör

Manchester United’ın yıldız ismi Antony, “Jose Mourinho kesinlikle tarihi bir teknik direktör. Çok büyük saygıyı hak ediyor” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tarihi bir teknik direktör

Manchester United'ın yıldız oyuncusu Antony, Jose Mourinho'ya övgülerde bulundu. Brezilyalı futbolcu, "Jose Mourinho kesinlikle tarihi bir teknik direktör. Çok büyük saygıyı hak ediyor. Bazı muhteşem kulüpleri çalıştırdı ve Fenerbahçe de böyle bir kulüp. Gayet iyi iş çıkarıyorlar. Fenerbahçe maçına çok iyi hazırlanmalı ve maçta muhteşem bir performans sergilemeliyiz" diye konuştu. ManU'nun yıldızı eski takım arkadaşı Fred'e de dikkat çekerek, "Fenerbahçe maçına odaklanmalıyız. Çalışırsak, konsantre olursak, sahada doğru işleri yaparsak ancak bu şekilde Fenerbahçe maçından istediğimiz sonucu alabiliriz. Fred muhteşem bir oyuncu ve muhteşem bir karakter. Maçtan önce sohbet edeceğim. Tadic ile de konuşacağım. Fred ve Tadic muhteşem oyuncular" yorumunu yaptı.

İSTANBUL PAYLAŞIMI

Kadıköy'de Fenerbahçe'ye rakip olacak Manchester United'da kulübün sosyal medya hesaplarından İstanbul paylaşımı yapıldı. Kırmızı Şeytanlar, 1996 yılındaki Şampiyonlar Ligi maçından fotoğraflar yayınlarken, Ülker Stadı'nın görüntüsü de paylaşıldı.

F.Bahçe'den Belçikalı sol beke kanca!
G.Saray çok istemişti Beşiktaş'a gidiyor!
DİĞER
GALATASARAY-ELFSBORG YAZAR YORUMLARI | Beşiktaş maçı öncesinde Okan Buruk’a olay sözler: “Cehennem gibiydi…”
TUSAŞ'a terör saldırısının arkasında İsrail izi! ABD'den ikiyüzlü taziye
Okan Buruk: Yine aynı hatalar...
Gol düellosunda kazanan G.Saray!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray çok istemişti Beşiktaş'a gidiyor! G.Saray çok istemişti Beşiktaş'a gidiyor! 01:15
Okan Buruk: Yine aynı hatalar... Okan Buruk: Yine aynı hatalar... 00:26
Gol düellosunda kazanan G.Saray! Gol düellosunda kazanan G.Saray! 00:26
Yunus Akgün'den PFDK sevki açıklaması! Yunus Akgün'den PFDK sevki açıklaması! 00:26
Erik Ten Hag'dan flaş Jose Mourinho sözleri! Erik Ten Hag'dan flaş Jose Mourinho sözleri! 00:26
Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu 00:26
Daha Eski
Türkiye kaçıncı sırada? İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum Türkiye kaçıncı sırada? İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum 00:26
G.Saray - Elfsborg maçında 7 gol! Golleri izleyin G.Saray - Elfsborg maçında 7 gol! Golleri izleyin 00:26
Van Bronckhorst'tan Mert Günok sözleri! Van Bronckhorst'tan Mert Günok sözleri! 00:26
Aleksander Ceferin RAMS Park'ta! İşte o görüntüler Aleksander Ceferin RAMS Park'ta! İşte o görüntüler 00:26
Mertens: Benim için artık bitti Mertens: Benim için artık bitti 00:26
Mourinho kötü haberi verdi! Oosterwolde... Mourinho kötü haberi verdi! Oosterwolde... 00:26