Manchester United'ın yıldız oyuncusu Antony, Jose Mourinho'ya övgülerde bulundu. Brezilyalı futbolcu, "Jose Mourinho kesinlikle tarihi bir teknik direktör. Çok büyük saygıyı hak ediyor. Bazı muhteşem kulüpleri çalıştırdı ve Fenerbahçe de böyle bir kulüp. Gayet iyi iş çıkarıyorlar. Fenerbahçe maçına çok iyi hazırlanmalı ve maçta muhteşem bir performans sergilemeliyiz" diye konuştu. ManU'nun yıldızı eski takım arkadaşı Fred'e de dikkat çekerek, "Fenerbahçe maçına odaklanmalıyız. Çalışırsak, konsantre olursak, sahada doğru işleri yaparsak ancak bu şekilde Fenerbahçe maçından istediğimiz sonucu alabiliriz. Fred muhteşem bir oyuncu ve muhteşem bir karakter. Maçtan önce sohbet edeceğim. Tadic ile de konuşacağım. Fred ve Tadic muhteşem oyuncular" yorumunu yaptı.

İSTANBUL PAYLAŞIMI

Kadıköy'de Fenerbahçe'ye rakip olacak Manchester United'da kulübün sosyal medya hesaplarından İstanbul paylaşımı yapıldı. Kırmızı Şeytanlar, 1996 yılındaki Şampiyonlar Ligi maçından fotoğraflar yayınlarken, Ülker Stadı'nın görüntüsü de paylaşıldı.